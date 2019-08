Dennis Praet op weg naar Leicester City VDVJ/KTH

06 augustus 2019

22u30 14 Buitenlands voetbal De Anderlecht-tandem wordt eerstdaags herenigd. Dennis Praet (25) staat op het punt te tekenen bij Leicester City. Hij wordt er opnieuw ploeggenoot van Youri Tielemans.

De onderhandelingen zitten in een vergevorderd stadium. Leicester hoopt woensdag de laatste details met Sampdoria uit te klaren over een transferbedrag dat rond de 26 miljoen euro ligt. Praet gaf in een mei in een interview met deze krant aan open te staan voor een nieuwe uitdaging. Na drie seizoenen bij Sampdoria vindt hij het tijd voor iets anders. Met zijn werkgever had hij een mondeling akkoord dat als er zich een club uit de grote vier competities meldde met een aanvaardbaar bod, hij mocht gaan. Samp houdt zich nu aan die belofte. Het krijgt een deel van de 90 miljoen euro die The Foxes opstreken voor Harry Maguire, de duurste verdediger aller tijden.

Bij Leicester wordt Praet in de spelersgroep van Leicester herenigd met Youri Tielemans, die na een succesvolle uitleenbeurt definitief werd vastgelegd. Of ze ook samen op het veld het mooie weer zullen maken, valt nog af te wachten. Met het trio Wilfred Ndidi-Youri Tielemans-James Maddison heeft Brendan Rodgers al een gerodeerde driehoek. De Noord-Ierse coach was vragende partij voor een polyvalente middenvelder die op de 8, 10 en 11 uit de voeten kon. Praet zal moeten vechten voor zijn stek.

Op enkele details na is Praet er ook persoonlijk uit met Leicester. Er ligt een vijfjarig contract klaar.