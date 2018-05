Denis Odoi pakt rood op Wembley, maar Fulham wint match van 183 miljoen euro en keert terug naar Premier League Manu Henry

26 mei 2018

19u54

Bron: Eigen berichtgeving 0 Buitenlands Voetbal Na vier jaar keert Fulham FC terug naar de Premier League. In een clash der traditieclubs met Aston Villa trokken de Londenaars op Wembley aan het langste eind (1-0). Denis Odoi liep in 'de duurste match ooit' na rust wel tegen een rode kaart op.

Ruim 183 miljoen euro, verspreid over drie jaar. Dat duizelingwekkend bedrag stond er op het spel vanavond. Reden: de lucratieve tv-pool waaruit de Premier League-clubs putten en de zogenaamde parachute-payments, miljoenen die worden uitgekeerd aan clubs die degraderen zodat ze een niveau lager het hoofd boven water kunnen houden. Ter vergelijking: in Kiev casht de winnaar van het kampioenenbal straks - verdiend gedurende de hele campagne - ‘slechts’ 65 miljoen euro. De liefst 85.000 fans in een volgepakt Wembley maakten zich logischerwijze op voor een pot op het scherp van de snee. Met een Belg aan de kant van Fulham: Denis Odoi. De verdediger acteert al geruime tijd erg solide en lag met een rake kopslag tegen Derby County nog aan de basis van kwalificatie voor de eindstrijd. Onder toeziend oog van prins William, Aston Villa-fan, trok Odoi ook vanavond zijn streng achterin. In de eerste helft althans. (lees hieronder verder)

In een erg gesloten eerste bedrijf kon Aston Villa de defensie van The Cottagers nauwelijks verontrusten. Niet dat Fulham een karrenvracht aan kansen creëerde, dat allerminst. Maar de eerste échte prik was wel meteen raak. Goudhaantje Ryan Sessegnon - 18 jaar en grof wild op de transfermarkt - zonderde met een splijtende pass kapitein Tom Cairney af voor doel en die laatste werkte vanuit een schuine hoek koeltjes af. 0-1, het wit-zwarte gedeelte op Wembley in extase. Fulham had dan wel de bovenhand, 't moet gezegd dat de Londenaars goed weg kwamen na een aanslag van Ryan Fredericks. Rood was de enige correcte beslissing. Topref Anthony Taylor hield de kaarten op zak. Van een VAR werd overigens geen gebruik gemaakt in deze finale. (lees hieronder verder)

Ryan Sessegnon zet Cairney met een slim balletje op weg naar de 0️⃣-1️⃣! 🙌🏼 #PlayOffFinal pic.twitter.com/T8G0xeqyxw Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Dan bood het Aston Villa van coach Steve Bruce na rust meer weerwerk. Véél meer. Iers smaakmaker Jack Grealish knikte rakelings over, enkele scherp aangesneden voorzetten – Villa spande de kroon in de Championship als het aankwam op goals na voorzetten vanop de flank - werden niet in doel verlengd. Fulham kreunde onder de druk en viel op de koop toe twintig minuten voor affluiten met z'n tienen. Uitgerekend Denis Odoi liep tegen zijn tweede gele kaart op na een onbesuisde tussenkomst. Pompen of verzuipen, dus. Met man en macht stelden Aleksandar Mitrovic en co uiteindelijk de 1-0 veilig. Fulham, met Servisch coach Slavisa Jokanovic, voor het eerst sinds 2014 terug naar de hoogste Engelse afdeling. Dat de promotie ook financieel een enorme opsteker is, moeten we u eigenlijk niet meer vertellen.

Het zit erop! Fulham mag naar de Premier League! ✅ #PlayOffFinal pic.twitter.com/R9MK9fQi7j Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

ROOD! 😱 Denis Odoi krijgt zijn tweede gele kaart en moet van het veld! ❌ #PlayOffFinal pic.twitter.com/FNUhhdIvNr Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

What a pass. What a talent. pic.twitter.com/0hjgSBu3sV Squawka Football(@ Squawka) link