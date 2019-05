Dembélé met twee assists belangrijk voor Guangzhou R&F Redactie

Guangzhou R&F heeft vandaag op de negende speeldag van de Chinese Super League Tianjin Tianhai geklopt met 1-2. Mousa Dembélé blonk in het winnende kamp uit met twee assists. De Antwerpenaar bediende Eran Zahavi (25.) en Dia Saba (78.). Tussendoor had Sun Ke (64.) gelijk gemaakt. Guangzhou R&F staat op de tiende stek met elf punten in de Chinese hoogste klasse.