Delen dertien spelers topschutterstitel op Copa América? KDZ

06 juli 2019

08u00 0 Copa América Met dertien in een dozijn zijn ze. Zoveel spelers kunnen met nog twee matchen te spelen de titel van topschutter op de Copa América claimen.

Wie pakt de Copa América? Wordt het de negende voor Brazilië of de derde voor Peru. Zondagavond om 22u staan beide landen tegenover mekaar in Maracanã. De eindstrijd om de Copa zal ook met bijzonder aandacht gevolgd worden door de Japanner Koji Miyoshi. Miyoshi is namelijk een van de dertien spelers die met amper twee doelpunten achter zijn naam wel nog topschutter van het toernooi kan worden.

Acht van die dertien komen vandaag - in de strijd om de derde plaats tussen Argentinië en Chili - of morgen in de finale. De acht spelers die tot dus ver twee keer scoorden op de Copa én nog een keer in actie komen zijn: Edison Flores en Paulo Guerrero (Peru), Roberto Firmino, Everton en Philippe Coutinho (Brazilië), Lautaro Martinez (Argentinië), Eduardo Vargas and Alexis Sanchez (Chili). De vijf spelers met twee treffers die zijn uitgeschakeld zijn: Duvan Zapata (Colombia), Koji Miyoshi (Japan), Edinson Cavani and Luis Suarez (Uruguay) en Darwin Machis (Venezuela).

Leuk detail: de organisatie van de Copa heeft in haar reglementen geen tie-breaker voorzien in het geval van gelijke topschuttersstand. Als niemand op drie of meer doelpunten eindigt, dan wordt de titel van topschutter op de Copa América gedeeld onder dertien spelers.

Van alle nog actieve spelers doet de Peruviaan Paolo Guerrero het trouwens het best met een totaal van 13 doelpunten, Chileen Eduardo Vargas heeft er 12 en was topschutter in 2016. Historisch gezien leiden de Braziliaan Zizinho en de Argentijn Norberto Méndez de rangschikking, zij scoorden elk 17 goals op de Copa América.