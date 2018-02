Defour: "Fit in juni? De dokters sluiten het niet uit" Stephan Keygnaert

17 februari 2018

03u00 0 Buitenlands Voetbal "Kom naar het oude Conrad-hotel", zuchtte hij. Een gure wind jaagt langs de Avenue Louise. Ook het gezicht van Steven Defour (29) oogt niet vrolijk. Een operatie aan de knie maakte een kruis over het seizoen én, zo goed als zeker, over zijn WK. Defour is ‘picking up the pieces’ – "Miserie".

Een ­interview met veel zuchten.

How are you?

Steven Defour: (flauw lachje) "Ça va. Ik heb me al beter gevoeld... Het heeft een tijdje geduurd vooraleer ik een en ander kon plaatsen."

Vertel eens.

(diepe zucht) "Zowat drie maanden geleden voelde ik voor het eerst ‘steken’ in mijn linkerknie – soms tijdens een opwarming, soms op training, soms in een wedstrijd... Het kwam op, en passeerde. Ik heb dan een echografie laten maken en daaruit bleek dat er vocht zat in het vetkussen van de knie. Ze trokken het vocht eruit en ik kon weer voort. Tot de thuismatch tegen Manchester United op 20 januari... Een kwartier voor tijd blokkeerde ik een schot van Martial en direct voelde ik een enorme pijnscheut. Ik speelde de match nog wel uit, maar ’s anderendaags: zó een knie. Toen is in het ziekenhuis een MRI-scan gemaakt, waarna de dokter zei: ‘Ik vrees dat het erger is dan gedacht.’ Er zweefde een stukje kraakbeen in de knie. ‘Je hebt twee mogelijkheden’, vertelde die dokter: ‘Je blijft zes weken aan de kant en we versterken de spieren rond de knie. Maar ik kan je geen garantie geven dat de knie volledig geneest. Dat zal wél zo zijn als we opereren, en dan is je seizoen voorbij.’"

