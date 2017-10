Defour en Burnley doen uitstekende zaak, Perisic bezorgt Inter tweede plaats 23u02

Steven Defour en Burnley hebben in de Premier League vanavond alweer een uitstekende zaak gedaan. Ze klopten Newcastle United thuis met het kleinste verschil, Jeff Hendrick tekende een kwartier voor tijd voor het enige doelpunt. Kort nadien werd Defour naar de kant gehaald, maar de zege kwam dus niet meer in het gedrang. Dankzij die overwinning deelt Burnley nu de zesde plaats met Liverpool (elk 16 punten). Newcastle is negende met veertien eenheden.



Op de tiende speeldag in de Spaanse Primera Division werkte Zakaria Bakkali 73 minuten mee aan een 1-3 zege van Deportivo La Coruna op het veld van Las Palmas. Toen Bakkali gewisseld werd, stond de eindstand al op het bord.

Inter volgt in spoor Napoli

Internazionale blijft de voornaamste uitdager van koploper Napoli in de Serie A. De club klom weer naar de tweede plaats door een uitzege op Hellas Verona (2-1). Borja Valero bracht Internazionale in de 36e minuut op voorsprong. Hij trof doel op aangeven van Antonio Candreva. Invaller Giampaolo Pazzini benutte in de 59e minuut een strafschop voor Hellas Verona. Uiteindelijk stelde Ivan Perisic (ex-Club Brugge onder meer) de zege veilig voor Internazionale, dat een achterstand van twee punten op Napoli heeft.

