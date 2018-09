Deense voetbalwereld op stelten: bond moet volledige selectie en bondscoach vervangen Redactie

03 september 2018

13u59

Bron: Belga 17 Buitenlands Voetbal De Deense bond is dringend op zoek naar spelers waarmee het nationale elftal kan spelen in de twee eerstvolgende interlands tegen Slovakije en Wales, zo maakte de Deense Voetbalbond DBU vandaag bekend.

Intussen is het duidelijk geworden dat de 23 spelers die bondscoach Age Hareide en assistent Jon Dahl Tomasson onlangs selecteerden, niet zullen aantreden in die wedstrijden en ook de beide coaches geven verstek. De Deense bond en de spelers liggen al een tijdlang overhoop omtrent de portretrechten van de spelers, die stellen dat de eisen van de voetbalbond voor een conflict zorgen met hun individuele sponsorovereenkomsten. De vorige overeenkomst liep na het WK in Rusland af en gesprekken draaiden sindsdien op niets uit.

Ook bij de Rode Duivels sleepten de onderhandelingen omtrent de portretrechten lang aan en werd er pas vlak voor de afreis naar Rusland een nieuwe overeenkomst getekend. Achteraf kwam dan nog eens aan het licht dat enkele Duivels zelfs zonder nieuw contract aan het WK waren begonnen.

Als Denemarken woensdag de oefeninterland tegen Slovakije niet kan spelen en zondag verstek moet geven in de Nations League tegen Wales, dan kan het land zwaar bestraft worden door de Europese Voetbalconfederatie UEFA. Dat kan gaan van een stevige geldboete tot de uitsluiting van de kwalificaties voor het EK van 2020. Vorig jaar sluimerde hetzelfde conflict bij het Deense nationale vrouwenteam en toen moesten er effectief wedstrijden afgelast worden.

