Deense voetballer raadpleegt mailbox niet (en dat komt hem duur te staan) LPB

07 september 2018

17u03 0

Pione Sisto zal in het vervolg ongetwijfeld zijn mailbox raadplegen, vooraleer hij afreist voor een interland van Denemarken. Want groot was zijn verbazing, toen hij zich vorige dinsdag meldde op de luchthaven van Wenen. Daar stond hij dan, moederziel alleen, vergeefs wachtend op zijn Deense ploegmaats met wie hij naar Slovakije zou vliegen voor een oefeninterland. Zijn collega-internationals waren in staking gegaan na een conflict over portretrechten, maar dat dispuut was duidelijk aan Sisto's aandacht ontsnapt.

"Ik vroeg me al af wat er scheelde, toen ik niemand in de luchthaven aantrof", zei de 23-jarige vleugelspeler tegen de Deense zender TV3. "Ik had de laatste dagen wel veel mails zien passeren, maar die heb ik niet allemaal gelezen."

En dus keerde Sisto, die bij Celta Vigo speelt, onverrichterzake terug naar Spanje. Denemarken haspelde de oefeninterland in Slovakije af met een tweederangsselectie en verloor met 3-0.