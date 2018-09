Deense spelers bereiken akkoord met bond: Nations League-duel tegen Wales gered LPB

06 september 2018

21u10

Bron: dpa 0

Denemarken zal in het Nations League-duel van zondag tegen Wales over zijn beste spelers kunnen beschikken. De spelersvakbond sloot met de Deense voetbalbond een voorlopig akkoord omtrent de portretrechten. Bondsvoorzitter Jesper Møller is blij met het akkoord. "Het is goed voor iedereen die van de nationale ploeg houdt", zei Møller. "Nu kunnen we ons weer focussen op het sportieve aspect. De overeenkomst is een stap in de goede richting. De internationals zijn blij dat ze zich op Wales kunnen richten."

Door de aanslepende onenigheid tussen spelers en voetbalbond moest Denemarken gisteravond met een experimenteel elftal zonder A-internationals aantreden in de oefenmatch tegen Slovakije. Die ploeg beperkte de schade met een 3-0-nederlaag.