Deel van dak AZ-stadion ingestort door storm FVI

10 augustus 2019

18u11

Bron: ANP 1 Buitenlands Voetbal De harde wind die momenteel over Nederland raast heeft enorme schade aan het AFAS Stadion van AZ in Alkmaar veroorzaakt. Dat meldt het Noordhollands Dagblad. Op Twitter duiken foto's op van een deel van het dak dat is ingestort.

Er zijn, zover bekend, geen gewonden gevallen. De politie en de brandweer zijn op weg naar het stadion. Bij AZ is op dit moment nog niemand bereikbaar voor informatie. De oorzaak is nog niet bekend. Of het te maken heeft met de harde wind, is niet duidelijk.

De club was niet aan het trainen in het stadion. AZ trainde vanwege de wind in de indooraccommodatie. Donderdag staat de eerstkomende wedstrijd van de voetbalclub er gepland. Dan speelt AZ in de Europa League tegen FC Marioepol uit Oekraïne.

Deel van het AZ stadion net ingestort. #az #alkmaar pic.twitter.com/mPtQGAEgTr Bjorn(@ OssenBjorn) link

Het dak van het AFAS Stadion van voetbalclub #AZ is zojuist ingestort. pic.twitter.com/OfK1uNXtY4 Pieter(@ pvzalen) link