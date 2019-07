Debuut Hazard geslaagd, Real blijft defensieve ravage Stephan Keygnaert

21 juli 2019

04u14 7 Buitenlands voetbal Om 2.08u Belgische tijd raakte hij zijn eerste bal in een officieuze wedstrijd met Real Madrid. Om 2.15u kwam de eerste delicatesse – passje achter het steunbeen.

Eden Hazard, rugnummer 50 voor een dag, maakte 50 jaar na de landing op de maan zijn debuut voor De Koninklijke in Houston tegen Bayern München, op enkele tientallen kilometers van NASA’s ‘Space City’.

Hazard speelde één helft (met de basisploeg). Zijn niveau schommelde daarin van goed tot zeer goed. Hij maakte het aanvalsspel van Real dynamisch, creatief en gevaarlijk. Hazard speelde vanop links met persoonlijkheid en leiderschap. Een geslaagd debuut. Benzema miste de kansen.



Het probleem van Hazard zal zijn dat hij in z’n eentje het probleem van Real Madrid niet kan oplossen. Vannacht bleek eens te meer dat de ploeg zonder bal o zo kwetsbaar blijft. Madrid mist kracht, intensiteit en loopvermogen op het middenveld – quid Pogba? – en een defensieve organisatie.

Een linkerflank Marcelo & Hazard is bovendien in veel wedstrijden harakiri. Dankzij een uitstekende Thibaut Courtois was de kloof bij rust máár 1-0 (Tolisso) voor Bayern.

Na rust wisselde Zizou alle elf.

Het werd 3-1 (Lewandowski en Gnabry, Rodrygo) en het had 7-1 of zo mogen zijn.

Niks nieuws onder de zon – Eden Hazard is een wereldvoetballer en Real Madrid is defensief een ravage.

Goodnight Houston. Goeiemorgen België.

De 1-0 van Tolisso:

De 2-0 van Lewandowski: