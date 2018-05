Debutant Vormer die dicht bij doelpunt was voor Oranje: "Wat een seizoen. Echt schitterend" Mike De Beck

31 mei 2018

22u39 54 Buitenlands Voetbal Een basisplaats werd hem niet gegund, maar Ruud Vormer kreeg wel goed 45 minuten de tijd om bondscoach Ronald Koeman te overtuigen van zijn kwaliteiten. De middenvelder van Club Brugge toonde zich ook via drie kansen. Hij kwam bij zijn debuut voor Oranje op het veld van Slovakije echter niet verder dan een 1-1-gelijkspel.

"Als je een aantal nieuwe gezichten erbij roept, dan is het wel de bedoeling dat ze speelminuten krijgen." Ronald Koeman was voor de oefenwedstrijd tegen Slovakije recht voor de raap. Naast doelman Sergio Padt was Ruud Vormer namelijk de enige nieuwkomer in de selectie van Nederland. Een plek in de basis kreeg de Gouden Schoen niet. Vanop de bank zag hij dan ook hoe Adam Nemec (nota bene ex-Racing Genk) in de achtste minuut de 1-0 al binnen kopte.

In de tweede helft mocht Vormer wel opdraven wanneer Donny van den Beek plaats moest ruimen voor de Bruggeling. Zoals altijd toonde de 30-jarige Nederlander veel inzet. Na de gelijkmaker van Quincy Promes resulteerde dat bijna in een doelpunt voor de debutant. Door zijn sterk loopvermogen infiltreerde Vormer in de zestien van Slovakije. Zijn inzet, die naast leek te gaan, werd echter nog van de lijn gekeerd. Vijftien minuten later waagde Vormer van ver zijn kans, maar hij miste het kader. Vrijwel meteen volgden er excuses richting zijn ploegmakkers.

Vormer bleef niet bij de pakken zitten en vier minuten voor tijd kreeg de smaakmaker van Club Brugge een grote kans. Doelman Dubravka tikte het leer over. Ondanks verwoede pogingen sloot Vormer zijn debuut zonder treffer af, want het bleef bij 1-1 in Slovakije. Maandag vier juni volgt wellicht een nieuwe kans. Tenminste als Koeman dan ook in de oefenwedstrijd tegen Italië Vormer speelminuten gunt.

Breed glimlachende Vormer: "Wat een seizoen. Echt schitterend"

Met een brede glimlach liep Ruud Vormer na afloop van de oefeninterland door de City Arena van Trnava. "Wat een seizoen", glunderde hij. "Kampioen van België, winnaar van de Gouden Schoen en nu ook nog debutant bij Oranje. Echt schitterend."

"Het was vooral lamlendig", vond hij over de eerste helft. "Ik heb geprobeerd er wat gif in te brengen. Dat lukte aardig. Alleen had ik ook moeten scoren. Ik ben geen spits, maar deze kans had ik moeten benutten. Dan was het klaar geweest."

Debuteren op je dertigste, het is maar weinig internationals nog gegeven. Sander Boschker was 39 jaar en 224 dagen oud toen hij zijn enige interland voor Oranje keepte. Maar de meeste spelers komen op jongere leeftijd voor het eerst bij Oranje. "Ik had de moed ook wel een beetje opgegeven. Maar in voetbal is veel mogelijk, zo zie je maar weer", zei Vormer.

In zijn periode bij Feyenoord was hij onder Ronald Koeman vaak tweede keus achter Jordy Clasie, Tonny Vilhena en Lex Immers. De bondscoach sluit inmiddels niet meer uit dat de bij Club Brugge opgeleefde Vormer van waarde voor Oranje kan zijn. "Daarom heb ik hem erbij gehaald", zei Koeman. "Vandaag tegen Slovakije was hij belangrijk. Hij was de aanjager van ons. Daardoor gingen andere jongens ook weer beter voetballen. Ik ben heel blij met hem."