De zomermercato tot dusver: Hazard nog steeds de duurste. Spanje tast diep in de buidel, Premier League nog niet

17 juli 2019

17u41 0 Buitenlands voetbal De transfer van Matthijs De Ligt naar Juventus is nu helemaal rond. De 75 miljoen euro die de club voor hem betaalde is ‘maar’ de vijfde grootste som die een club deze zomer al uitgaf voor een speler. Na zo’n twee maanden transferkoorts in Europa, tijd voor een overzicht van de 10 duurste voetballers van de zomermercato. En ja, Hazard staat nog steeds op kop. La Liga is de big spender, in Engeland hebben ze het zware geschut nog niet bovengehaald.

1. Eden Hazard: 130 miljoen euro

Hazards grote droom werd deze zomer eindelijk werkelijkheid. De Rode Duivel sprak al jaren over zijn liefde voor Los Blancos en Real Madrid trok al jaren aan zijn mouw. Het wederzijdse geflirt werd deze zomer een huwelijk met een contract van vijf jaar waar een monsterbedrag van 130 miljoen euro mee gepaard ging. Niet alleen de duurste transfer van deze zomer, maar ook de duurste van Real ooit. Hij heeft de zware taak de leegte van Ronaldo op te vullen. Bij zijn voorstelling bleek het vertrouwen dat de supporters in hem hebben. Maar liefst 45.000 fans verwelkomden hun nieuwe chouchou in het Santiago Bernabéu.

2. João Félix: 126 miljoen euro

Het 19-jarige Portugese toptalent scoorde afgelopen seizoen aan de lopende band bij Benfica. In 43 matchen scoorde hij 26 keer. Hij wordt dan ook niet voor niets de nieuwe Ronaldo genoemd. Felix werd speelde dit jaar ook zijn eerste interland voor de Portugese nationale ploeg. Hij zag zijn topseizoen bekroond met een transfer naar Atlético Madrid, waar hij Griezmann moet vervangen. Voor 126 miljoen euro zullen de Rojiblancos ook niet minder verwachten.

3. Antoine Griezmann: 120 miljoen euro

Vorig jaar kondigde Griezmann nog met de nodige grandeur aan dat hij bij Atlético zou blijven. Dit jaar trekt hij er dan toch de deur achter zich dicht en trekt hij naar Barcelona. De transfer hing lang in de lucht, maar de afhandeling liet op zich wachten. Uiteindelijk betaalde Barcelona 120 miljoen voor de Franse wereldkampioen, maar Atlético wilt 80 miljoen extra omdat ze in maart al een akkoord zouden bereikt hebben en toen hing er nog een prijskaartje van 200 miljoen aan Griezmann... het laatste woord is hier nog niet over gevallen.

4. Lucas Hernández: 80 miljoen euro

De 23-jarige Franse wereldkampioen verlaat de club waar hij zijn carrière lanceerde. Bayern München trok hem aan voor 80 miljoen euro. In vijf seizoenen bij Atlético groeide hij onder leiding van Godín uit tot een rots in de sterke verdediging van de Madrilenen. De verdediger speelde 110 matchen en scoorde 1 keer voor Atleti. Hij won met Atlético de Europa League en de Europese Super Cup.

Since it's official now, time to tweet this unreal tackle from Lucas Hernandez.

5. Matthijs de Ligt: 75 miljoen euro

Na een topseizoen bij Ajax hengelden verschillende Europese topclubs naar de handtekening van de jonge Nederlander. Na de uitschakeling van Juventus door het Ajax van De Ligt vroeg Ronaldo hem of hij geen zin had om naar Juventus te komen. Dat had hem blijkbaar overtuigd, want plots kwam de transfer in een stroomversnelling. De Oude Dame telde 75 miljoen voor hem neer. De Ligt arriveerde gisteren in Turijn en legt de verdediger er vandaag zijn medische testen af.

Matthijs De Ligt Analysis - Juventus new signing De Ligt.



Football Spotekx

6. Frenkie de Jong: 75 miljoen euro

De 22-jarige Frenkie de Jong stond net als De Ligt na een superseizoen bij Ajax in de belangstelling van een rits topclubs. Hij trad in de voetsporen van Cruijff en trok naar Barcelona. Ook zij betaalde 75 miljoen euro voor de diensten van de Nederlander. Hij tekent er een contract van vijf jaar.

De Jong best skills with Ajax!

Welcome to Barca @DeJongFrenkie21

7. Rodri: 70 miljoen euro

Weer een ex-speler van Atlético in deze lijst. De 22-jarige Spaanse defensieve middenvelder maakte na drie seizoenen bij Villarreal pas vorig seizoen de overstap naar Atlético. Na één sterk seizoen in de Spaanse hoofdstad, waarin hij ook 3 keer scoorde, plukte Manchester City hem weg voor een som van 70 miljoen euro. Pep Guardiola ziet hem uitgroeien tot “een sleutelspeler van City” in de komende jaren.

📸| Rodri, Welcome to Manchester City | Compilation on his best Goals, Passes and Tackles!



⚽️ 3 Goals

🅰️ 1 Assist

🎯 91% Passes accuracy

3.4 Tackles won (p90)

2.6 Aerials won (p90)

2.2 Clearances (p90)

1.3 Interceptions (p90)

0.6 Dribbles (p90)



City Chief

8. Jovic 60 miljoen euro

De Servische goalgetter ontplofte afgelopen seizoen bij Frankfurt. De Duitse club leende hem twee seizoenen van Benfica. In zijn eerste jaar scoorde hij 9 keer in 25 matchen, maar vorig seizoen maakte hij 25 goals in 40 wedstrijden. Hij stuwde de club mee naar de halve finales van de Europa League, waar ze er pas op penalty’s tegen Chelsea uit gingen. Genoeg voor Real Madrid om hem los te weken bij de Duitsers, die intussen de aankoopoptie in zijn contract hadden gelicht. Hij vertrok voor 60 miljoen euro naar De Koninklijke en moet een van de steunpilaren van de heropbouw van Real zijn.

Luka Jovic-Dont Waste My Time

9. Tanguy Ndombele: 60 miljoen euro

Een eerste transfer naar de Premier League in deze lijst op plek negen. De 22-jarige Fransman maakte twee seizoenen het mooie weer bij Lyon. In die twee seizoenen werd de club evenveel keer derde in de Ligue 1. Tottenham begaf zich na anderhalf jaar nog eens op de transfermarkt en betaalde 60 miljoen voor Ndombele. Een record voor de Londense club.

Here he is!



🎥 Tanguy Ndombele's first interview as a Spurs player.



Tanguy Ndombele's first interview as a Spurs player.

10. Aaron Wan-Bissaka: 55 miljoen euro

De 21-jarige Engelsman is de tweede Premier League-transfer in deze lijst. De verdediger speelde drie seizoenen bij Crystal Palace. Daar werd hij in het seizoen 2017-2018 verkozen tot de beste jongeling en vorig seizoen werd hij er zelfs Speler van het Jaar. Zo kon hij een toptransfer naar Manchester United versieren voor 55 mijoen euro.

I can't thank everyone at @CPFC enough. I've been at the club for 11 years and grown up there so I will never forget my roots and the support I've had from fans, players, staff. Thank you to everyone 🦅 #AWB