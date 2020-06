De zeldzame penaltymisser van Ronaldo: Juventus naar finale na teleurstellende pot voetbal KTH/NVE

12 juni 2020

22u50 0 Coppa Italia Op tien strafschoppen mist hij er gemiddeld anderhalve. De voorpagina’s zijn niet zoals CR7 die in gedachten had. Juventus plaatste zich na een scoreloos gelijkspel voor de finale van de Coppa, maar Ronaldo mikte een penalty op de paal. Niet zijn avond. Georgina to the rescue.

Het leven zoals het is, CR7. Zaterdag prijkt hij weer op de cover van de Gazzetta dello Sport en de Corriere. Zo gaat dat als je de grootste bent in een competitie. The Billion Dollar man.

Cristiano Ronaldo kan woensdag nog een trofee toevoegen aan zijn palmares. De teller gaat stilaan richting 30 in clubverband, supercups inbegrepen. Slokop. In de finale van de Coppa Italia wordt het CR7 vs een Belgische spits: Romelu Lukaku of Dries Mertens.

Juventus - AC Milan eindigde zoals de match begon: op 0-0. Juve door op basis van de uitgoals - in de heenmatch, in februari in San Siro, was het 1-1 gebleven. Milan speelde meer dan een uur met zijn tienen na een domme karatetrap van Ante Rebic. Terecht rood.

Alexis Saelemaekers kreeg in het slot nog drie minuten. Zijn tweede optreden in het Milan-shirt sinds zijn overgang in januari. Zijn bijdragen: een overhaaste pass in het niets en een duwfout in de zestien.

Voor de rest viel er amper iets te onthouden. Een langgerekte geeuw en een zeldzame misser.

De hoofdrol in Turijn was voor Ronaldo. Toch zijn de headlines vrijdagavond en de frontpagina’s van zaterdagochtend niet diegene die hij in het hoofd had. Geen return als een held na drie maanden zonder voetbal, wel eentje met een wrange smaak. De kwalificatie primeert, maar die penaltymisser knaagt. Hij blinkt zo graag.

De handen gingen voor de ogen. Vervolgens ontgoocheld onder de kin. Hij mist maar 16 keer op 100, anderhalve keer op 10. Shit happens. De komende dagen schakelt hij in zijn krachthonk nog een versnelling hoger. De frustratie traint hij van zich af. Aard van het beestje.

Ondertussen staat zijn Georgina wel op de cover zoals zij dat wil. Ze siert trots de voorpagina van het Portugese magazine Women’s Health - haar eerste grote interview in het land van haar man.

“De eerste maand van de lockdown was ik angstig en gedemotiveerd”, zegt ze. Maar aan haar zijde had zij de beste personal trainer. “Elke dag leerde hij me iets anders. Als om fitness gaat, is hij de crack. In het begin was ik beschaamd om de gym met Cristiano te delen. Normaal werkte ik me in het zweet als hij op de club was. Nu spendeerden we veel tijd samen. En mijn schaamte ebde snel weg. Ik hou ervan te trainen met hem. Hij is mijn grootste motivatie en inspiratie.”



