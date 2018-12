De winnende treffer, een archislechte vrije trap én het jennen van een tegenstander: Cristiano Ronaldo vertolkt hoofdrol in Turijnse derby Manu Henry

15 december 2018

22u40 1 Torino TOR TOR 0 einde 1 JUV JUV Juventus Buitenlands Voetbal Juventus raast verder in de Serie A. In de altijd beladen stadsderby op het veld van Torino besliste een strafschopgoal van Cristiano Ronaldo -toch weer hij- de match (0-1). Het rapport na zestien speeldagen: 46 op 48. Waanzin.

Het verschil met eerste achtervolger Napoli, dat morgen naar Cagliari trekt, bedraagt alweer elf punten. Of hoe de suprematie van Juventus ook dit seizoen geen grenzen kent. Nochtans bood stadsgenoot Torino lang weerwerk. Vanop de stip tekende Cristiano Ronaldo twintig minuten voor affluiten uiteindelijk voor de enige treffer van de match. Zijn viering -de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal ging doelman Sirigu wat jennen- kwam hem in dezelfde minuut op geel te staan.

GOOOAAAAL | Cristiano schiet raak vanop 11 meter en gaat dan de doelman even uitdagen: 0-1 voor Juventus! 💥#TorinoJuventus 0️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/yDzW7EX1UX Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

In de eerste helft toonde Ronaldo nog dat zijn vizier niet altijd op scherp staat. Zijn archislechte vrije trap wekte hoongelach op bij de thuisaanhang. Met de winner haalde hij zijn gram. De Portugese superster scoort zo als eerste Juve-speler in de 21ste eeuw zes uitmatchen op een rij in de Serie A. Voor Juventus is het overigens de achtste uitzege op een rij.

Niet de beste vrijschop in de carrière van Cristiano Ronaldo! 👀#TorinoJuventus 🇮🇹 pic.twitter.com/hk7bniADB7 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link