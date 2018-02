De waanzinnige som die Neymar per post op social media opstrijkt: "Het equivalent van een reclamespot tijdens finale van het WK voetbal" Mike De Beck

08 februari 2018

18u23

Bron: Le Parisien 0 Buitenlands Voetbal Financieel komt Neymar natuurlijk niets tekort. Bovenop de 3,067 miljoen euro bruto (deze week nog prijsgegeven in L'Equipe) die de duurste voetballer ter wereld per maand opstrijkt, verdient het Braziliaanse dribbelwonder ook goed de kost met dank aan zijn social media.

De Franse krant Le Parisien rekende, met behulp van een studie van Blinkfire, uit wat Neymar ondertussen in januari al verdiende aan al zijn posts die hij op Twitter, Facebook of Instagram plaatste. "Als we rekening houden met alle posts die Neymar in januari online gooide, komen we aan een totaal bedrag van 34 miljoen euro", vertelt Christian Olivares, commercieel directeur van Blinkfire. "Dat bedrag is wat een merk moet spenderen aan advertenties om hetzelfde bereik te kunnen halen."

B O R N M E R C U R I A L 🧡 Een foto die is geplaatst door null (@neymarjr) op 08 feb 2018 om 17:40 CET

"Als we met elke gepubliceerde post rekening houden (74 posts op het moment van de berekeningen) dan krijgen we een bedrag van 459.000 euro per post." Een waanzinnig bedrag dus. "459.000 euro, dat is het equivalent van wat een merk moet uitgeven voor een reclamespot tijdens de finale van het WK voetbal. Neymar is een medium op zich", voegt Stéphane Guerry, voorzitter van Havas Sport & Entertainment er nog aan toe.

Neymar heeft dan ook een enorm bereik. Op Twitter heeft de speler van Paris Saint-Germain meer dan 37 miljoen volgers. Op Instagram loopt dat cijfer zelfs nog op tot 89 miljoen fans. Zijn Facebook-pagina heeft dan weer bijna 61 miljoen likes.

Que Deus nos abençoe e nos proteja 🙏🏽⚽️ God bless and protect us 🙏🏽⚽️ . . . 📷 @nogueirafoto Een foto die is geplaatst door null (@neymarjr) op 03 feb 2018 om 15:29 CET

Meer over Neymar

sport

sportdiscipline

voetbal

Twitter

Instagram

Blinkfire