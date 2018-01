De vloek van San Sebastian doorbroken: Barça met driepunter aan de haal op veld van Real Sociedad XC

22u38 20 AFP Buitenlands Voetbal FC Barcelona heeft op het veld van Real Sociedad een nieuwe zege geboekt: 2-4. Messi en co zetten Real Madrid op die manier op reeds negentien punten. Uitblinker was Luis Suarez, die goed was voor twee treffers en een assist.

Eindelijk, de vloek is niet doorbroken. De laatste zege van Barça op het veld van Real Sociedad dateerde vooraf uit 2007. Ongelooflijk, maar waar. De club uit San Sebastian degradeerde dat jaar wel uit La Liga, maar sinds Sociedad terug is op het hoogste niveau verloor Barcelona warempel vijf keer in San Sebastian, twee duels eindigden in een gelijkspel.

Real Sociedad begon uitstekend aan de partij en na amper elf minuten kopte Willian José de openingstreffer voorbij Ter Stegen. De bezoekers hadden niet meteen en antwoord in huis en sloegen er niet in goed voetbal op de mat te brengen. Dat brak hen zuur op, want tien minuten voor de koffie verdubbelde Juanmi met een afwijkend schot de score: 2-0. Vermaelen en co hadden het moeilijk, maar uit het niets kwam plots de aansluitingstreffer. Suarez liep zich knap vrij en bood vervolgens Paulinho de 2-1 op een schoteltje aan.

Heerlijke goals Suarez en Messi, assist Vermaelen

De bezoekers kwamen gretig uit de kleedkamer, en mét succes. Messi legde het leer tot bij Suarez, die een geweldig krul in huis had: 2-2. Een kwartiertje later was de Uruguayaan opnieuw aan het kanon. Vermaelen kopte een slechte uittrap van Rulli meteen naar voor, waarna Suarez z’n tweede van de avond maakte.

Tien minuten voor affluiten kwam Adjan Januzaj Xavier Prieto vervangen, maar onze landgenoot kon het tij niet keren. Integendeel. Het was echter Lionel Messi die alsnog een hoofdrol opeiste. De Argentijn krulde een vrije trap vanop zo’n dertig meter in doel, doelman Rulli stond aan de grond genageld: 2-4, en meteen ook de eindstand. Barça verstevigt zo z'n leidersplaats en zet eerste achtervolger Atlético Madrid op negen punten, Real Madrid volgt reeds op negentien eenheden.

GOOOOAAAAAAAAL! 😮 @FCBarcelona komt op achterstand bij zwarte beest @RealSociedad: 1️⃣-0️⃣!#RealSociedadBarça pic.twitter.com/M1nqjnzkt0 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

.@RealSociedad scoort opnieuw. Barça staat zowaar twee goals achter! 😮#RealSociedadBarça 2️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/0vHg5YzGkj Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

WAT EEN GOAL VAN @LuisSuarez9! 😱😍#RealSociedadBarça 2️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/fVR09qUdec Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Assist van 'onze' @ThomasVermaelen, @LuisSuarez9 met de 2-3! 💪🇧🇪#RealSociedadBarça 2️⃣-3️⃣ pic.twitter.com/sMbFeuBA55 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Weergaloze vrijschop van @TeamMessi! 🐐🎯#RealSociedadBarça 2️⃣-4️⃣ pic.twitter.com/Bst4oD5xB1 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

