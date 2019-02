De VAR op zijn allerbest: speler die tweede geel ziet uit kleedkamer gehaald om directe rode kaart te krijgen ODBS

19 februari 2019

18u06 0 Buitenlands Voetbal Heel wat (dikwijls terechte) kritiek op de videoref, maar dat de intrede van de VAR op termijn het voetbal ten goede komt, zijn de meesten het wel over eens. De Poolse Ekstraklasa zag daar zondag nog eens een goed, zij het ook lachwekkend, voorbeeld van.

De wedstrijd was die tussen Legia Warschau en Cracovia, match beslist dankzij twee bezoekende goals van de Spaanse aanvaller Javi Hernandez op het einde van de eerste helft. Legia moest bovendien na de pauze met z’n tienen verder, toen William Remy een tweede gele kaart zag. De Franse verdediger naar de kleedkamer, alleen maar om even later terug het veld opgeroepen te worden. Remy kon het nauwelijks geloven en rekende zich rijk toen hij de scheidsrechter een teken zag maken dat hij terug het veld op mocht. Enkele seconden later zag hij echter een nieuwe rode kaart, een rechtstreekse. De ref had immers het signaal gekregen van de videoref om naar de beelden te gaan kijken, waaruit bleek dat Remy na zijn fout ook nog eens moedwillig zijn voet plantte op de tegenstander. In plaats van alleen maar de volgende match, krijgt Remy nu ongetwijfeld een schorsing van enkele wedstrijden.