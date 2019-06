Exclusief voor abonnees De val van Michel Platini: van vedette tot verdachte Frank Dekeyser

19 juni 2019

09u38 0 Buitenlands voetbal Het wordt opnieuw warm onder de voeten van Michel Platini (63). De Fransman werd gisteren in hechtenis genomen voor vermeende corruptie in de toewijzing van het WK 2018 in Rusland én het WK 2022 in Qatar. Intussen is hij wel al weer op vrije voeten.

“Platini en garde à vue.”

Het Franse opinieblad Mediapart dropte het nieuws over de hechtenis gisterenochtend op zijn website. Lustig overgenomen door andere media. Big news.

De politie heeft de ex-voetballer én ex-UEFA-voorzitter opgepakt en in hechtenis geplaatst in een onderzoek naar corruptie en gesjoemel bij de toewijzingen voor de WK’s in Rusland - hij zou volgens het Engelse Sunday Times een Picasso hebben gekregen van de Russische ex-bondsvoorzitter Vyacheslav Koloskov - iets wat hij altijd ontkend heeft - en Qatar.

