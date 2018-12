De ultieme vernedering: beloften van Nederlandse Achilles’29 krijgen 20 (!) goals om de oren MH

10 december 2018

22u12

Bron: ANP 0 Buitenlands Voetbal Dat het bij het Nederlandse Jong Achilles’29 dit seizoen vierkant draait in de beloftencompetitie, is nog een understatement. De wedstrijd tegen koploper Jong Heracles Almelo vormde vanavond een ultiem dieptepunt. Het werd liefst 20-0 (!) voor de beloften uit Almelo.

11-0 tegen Jong FC Emmen, 10-0 tegen Jong Cambuur en Jong De Graafschap en 10-2 tegen Jong FC Twente. Het is niet dat nederlagen met dubbele cijfers een zeldzaamheid vormen dit seizoen voor de beloften van Achilles’29. Vooraf aan de confrontatie met koploper Jong Heracles Almelo bedroeg het doelsaldo van de Groesbekers 4-61.

Een stuntje tegen de Almeloërs zat er vanavond ook niet bepaald in. Al bij rust stonden de dubbele cijfers (10-0) op het scorebord in het Polman Stadion, waar aanvallers Vincent Vermeij en Joey Konings zich Alice in Wonderland voelden. Vermeij maakte zes treffers, Konings vijf. Het doelsaldo van Jong Achilles’29 bedraagt na het bezoekje aan Almelo 4-81. Zelfs een eretreffer bleef uit voor de beloften uit Groesbeek.