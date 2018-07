Dé transfer van de zomer? "Juventus en Ronaldo hebben mondeling akkoord" GVS

03 juli 2018

12u21

Bron: Marca en Tuttosport 566 Buitenlands Voetbal Zorgt Cristiano Ronaldo (33) dan toch voor een spraakmakende transfer? Juventus is bereid om 120 miljoen euro op tafel te gooien om de Portugese vedette los te weken bij Real Madrid. Dat melden het Spaanse Marca en het Italiaanse Tuttosport. Een contract van vier jaar ligt klaar, de onderhandelingen zouden zelfs al aan de gang zijn.

'CR7' zorgde er na de Champions League-finale tegen Liverpool zélf voor dat geruchten rond zijn toekomst de kop opstaken. Hij leek met enkele ongelukkige uitspraken immers afscheid te nemen van het Madrileense publiek, maar krabbelde nadien terug. Het kwaad was echter geschied, een vertrek bij de club waar hij sinds 2009 actief was en vier keer het kampioenenbal, twee keer La Liga en twee keer de Copa del Rey op zak stak was plots niet zo een gekke gedachte meer. Manchester United en PSG circuleerden in de media, maar nu lijkt Juventus in polepositie te liggen om de spraakmakende transfer te realiseren.

30 miljoen euro

"Juventus weet dat er meningsverschillen zijn tussen Real en Ronaldo", klinkt het bij het doorgaans goed geïnformeerde Marca. "De Italiaanse topclub is er al in geslaagd om de nodige middelen te verzamelen. Er ligt een contract tot 2022 klaar, hij zou er ongeveer 30 miljoen euro per jaar kunnen verdienen." Op dit moment krijgt Ronaldo per seizoen 21 miljoen euro op de rekening gestort. In de ogen van de Portugees veel te weinig, Messi krijgt zowat het dubbele. De vraag om een forse loonsverhoging schoot in het verkeerde keelgat bij voorzitter Pérez. Bruggen werden opgeblazen, Ronaldo heeft er inmiddels meer dan genoeg van.

En dat heeft zo zijn gevolgen. "Tussen beide partijen zijn er dan ook al gesprekken aan de gang", weet Marca nog te zeggen. In het contract van Ronaldo staat een opstapclausule van één miljard euro, maar omdat de 'Oude Dame' niet wordt aanzien als een rechtstreekse concurrent valt over dat bedrag te onderhandelen. "Juventus en de speler weten dat hij Madrid voor een lager en aanvaardbaar bedrag kan verlaten." Er klinkt een som van 120 miljoen euro.

Stap terug

Het Italiaanse 'Tuttosport' gaat zelfs nog een stapje verder. Volgens het medium heeft de Italiaanse kampioen al een mondeling akkoord met Ronaldo. De president van Juventus, Andrea Agnelli, nam een aantal keer persoonlijk contact op met de Portugees om naar diens diensten te hengelen.

"Cristiano is verheugd over de mogelijkheid om in Juventus te spelen", luidt het. "Hij beseft dat Madrid verlaten een stap terug is, maar tegelijk heeft hij bij Real alles al verwezenlijkt. Zijn verhaal is daar geschreven, nu wil hij in Italië schitteren. Zes keer landskampioen worden met drie verschillende clubs is een uitdaging. Enkel nog een akkoord tussen beide clubs staat een overgang in de weg."