De tragische foto van vijf ‘mannen’ in een voetbalstadion die om spijtige reden viraal gaat Manu Henry

01 mei 2018

08u00

Bron: news.com.au/NOS 4 Buitenlands Voetbal Subliem in zijn eenvoud, maar vooral ook tragisch. Zo kan je 't plan van vijf Iraanse vrouwen wel omschrijven. In het west- Aziatische land geldt sinds de islamitische revolutie in 1979 een stadionverbod voor vrouwen. Het vijftal glipte vrijdag dan maar met baarden en pruiken het Azadistadion in hoofdstad Teheran binnen. Mét succes.

Het is al decennialang voer voor discussie in Iran. Wanneer het verbod voor vrouwen in Iraanse voetbalstadions éindelijk opgeheven zal worden, is dan ook koffiedik kijken. Het blijft een zaak van politiek belang. De invloedrijke geestelijken zijn tegen. De regering van president Hassan Rouhani wil dan weer komaf maken met het verbod, maar vooralsnog zonder succes. En daarom besloot Zahra Khoshnavaz - vrouwelijke fan van achtvoudig landskampioen Persepolis - een tijdje geleden al het over een andere boeg te gooien. Verkleed als man slaagt ze er in matchen bij te wonen. En voor de kampioenenmatch van haar favoriete club kreeg ze het gezelschap van vier vriendinnen. (lees hieronder verder)

دخترای ایرانی تنها دخترایی هستن که لذت حضور توی ورزشگاه هارو نچشیدن تنها دخترایی هستن که فریاد هاشون از خوشحالیِ برد تیم محبوبشون توی گلوشون خفه شده ما‌خواهان‌حضور‌بانوان‌ایرانی‌در‌‌ورزشگاهها‌هستیم Iranian women are the only ones banned from enjoying of presence at stadiums. They can't shout their happiness for their favorite teams' winnings. We want to give them the rights to enter to stadiums. @fifaworldcup @marcovanbasten @theafchub 1,850 Likes, 101 Comments - 📷zahra khoshnavaz📷 (@khoshnavazzahra) on Instagram: "دخترای ایرانی تنها دخترایی هستن که لذت حضور توی ورزشگاه هارو نچشیدن تنها دخترایی هستن که فریاد..."

5 girls sneak in Azadi Stadium in disguise to celebrate Persepolis championship in Iran's Persian Gulf Pro League pic.twitter.com/7VgUi4aQmA Sobhan Hassanvand(@ Hassanvand) link

Aardbeving

"Na de aardbeving in Teheran vroeg ik me af waarom ik dood zou gaan bij een aardbeving, zonder mijn dromen gerealiseerd te hebben. Waarom zou ik dan ook niet naar een stadion gaan? Ik barstte in tranen uit, toen ik het stadion betrad", vertelde Khoshnavaz.

Masoud Shojaei, aanvoerder van het Iraans nationaal elftal, pleitte recent nog om het verbod op te heffen. Even later werden 35 vrouwen aangehouden toen ze probeerden een voetbalmatch in Teheran bij te wonen. “Voetbalstadions zijn geen geen geschikte plekken voor vrouwen”, verklaarde Mehdi Tadsch, voorzitter van de Iraanse voetbalbond, in september. Dit vijftal, dat vrolijk meezong bij de supportersgezangen, trok zich maar weinig aan van de mogelijke consequenties. (lees hieronder verder)

VIDEO: Iranian girls who sneaked in Azadi Stadium in disguise cheer their team



via: @MahboobKhansari pic.twitter.com/ir1DgNeHMC Sobhan Hassanvand(@ Hassanvand) link

FIFA-baas Gianni Infantino bevond zich afgelopen maand in Iran om het probleem aan te kaarten. "Er werd mij beloofd dat vrouwen binnenkort voetbalwedstrijden mogen bijwonen in het stadion", klonk het. "President Hassan Rohani vertelde me dat in dit soort landen het wat meer tijd vergt. Er zijn twee manieren waarmee we met dit soort zaken omgaan. Of we bekritiseren, we sanctioneren, we veroordelen en we spreken niet. Of we gaan erheen, discussiëren en proberen de leiders van het land ervan te overtuigen dat ze vrouwen toegang moeten geven tot de stadions. Ik koos voor de tweede optie.”