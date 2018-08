De topscore in kungfu: Burundees breekt haast nek van tegenstrever en doet er even later nog schepje bovenop GVS

12 augustus 2018

10u34 0 Buitenlands Voetbal In de kungfu-zaal zou je een monsterscore krijgen, op een voetbalveld meer dan terecht een rood karton. Tanzania leek met een 2-1-stand in de beslissende kwalificatiematch op weg naar een plek op de Afrika Cup voor de U17. De frustraties bij tegenstrever Burundi borrelden dan ook op, met een verschrikkelijke tackle tot gevolg.

TREMENDA PATADA en el partido entre Tanzania y Burundi por la Liga de África 😬 pic.twitter.com/7XxeMAq7EZ Planeta Gol(@ twPlanetaGol) link

Het nummer 14 van Burundi werd in de luren gelegd, maar nam met een karatetrap in de hals van een Tanzaniaan ongeoorloofd revanche. Alsof dat nog niet volstond, plantte hij zijn studs op de bil van het onfortuinlijke slachtoffer. Of de scheidsrechter een rode kaart tevoorschijn toverde, is niet geweten. Wat wel opvalt: de herrieschopper wees na de ingreep fijntjes naar de bal... Het bleef trouwens 2-1 - de doodschop ten spijt.