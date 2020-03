De tiener die records breekt en waarnaar een baby is vernoemd: wie is Jude Bellingham, potentiële recordaankoop van Dortmund? AV

04 maart 2020

17u35 0 Buitenlands voetbal Pas zestien is Jude Bellingham. Toch wordt het talent al achternagezeten door half Europa en werd er zelfs een baby naar hem vernoemd. Maak kennis met het toekomstige goudhaantje van Dortmund.

Het verhaal van Jude Bellingham leest als een trein. Wanneer hij negen jaar oud is, sluit hij zich aan bij de jeugd van Birmingham City. Daar doorloopt hij alle jeugdreeksen en maakt in oktober 2018, op amper vijftienjarige leeftijd, zijn debuut voor de U-23 ploeg van de Championship-club. Op bezoek bij Nottingham Forest tekent hij in de 87ste minuut voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Het is het begin van een periode waarin de jongeling zich razendsnel ontwikkelt en zich Engels jeugdinternational mag noemen.

Jude de recordbreker

Lang moet hij dan ook niet wachten op z’n debuut bij de hoofdmacht van Birmingham. Op 6 augustus 2019 schrijft Bellingham geschiedenis wanneer hij met z’n 16 jaar en 38 dagen de jongste speler wordt die debuteert voor de club. Hij mag van z’n coach, Joseph Clotet, minuten maken in de 3-0-nederlaag in de Carabao Cup tegen Portsmouth. Daarmee breekt hij het record van Blueslegende Trevor Francis. De oud-aanvaller was in 1970 16 jaar en 139 dagen oud toen hij debuteerde in het eerste elftal van The Blues.

Disappointing result last night but delighted to have made my professional debut for the club I’ve supported growing up. Big thanks to everyone who sent me a message and the travelling fans. Hopefully many more to come.💙@bcfc #KRO #22 pic.twitter.com/tkWYt5m5Tr Jude Bellingham(@ BellinghamJude) link

Later die maand breekt hij een ander clubrecord van Francis, als hij op zijn 16e en 63 dagen van de bank afkomt om de winning goal tegen Stoke City te maken en de jongste doelpuntenmaker van Birmingham ooit wordt. De fans hadden hun nieuwe chouchou gevonden.

Baby naar hem genoemd

De jongeling is zo populair bij de supporters dat er vorige zomer zelfs een baby naar hem vernoemd werd. Toen Paige en James McGonnell ontdekten dat ze een jongetje kregen op de dag dat Bellingham de jongste doelpuntenmaker van de club werd, was de naam van hun kindje snel gekozen.

Nadat ze besloten hadden om hun baby naar Birmingham’s nummer 22 te vernoemen, werd het trio uitgenodigd op het trainingsveld van de club om Bellingham te ontmoeten. “Hij ging geweldig om met mijn Jude. Het was een natuurtalent, ook al zei hij dat hij nog nooit een baby had vastgehouden,” zei Paige.

📸 @BellinghamJude signed the 6️⃣-week-old’s hat, baby grow and a personalised pennant to mark the occasion.



See you at St. Andrew’s soon, baby Jude! 🙌#BCFC pic.twitter.com/Z58FgnPk4r Birmingham City FC(@ BCFC) link

Half Europa op de tribune

Ondanks de mooie toekomst die hem voorspeld wordt, houdt Bellingham het hoofd koel en focust zich alleen maar op het voetbal. Dit seizoen stond hij zelfs al 34 wedstrijden op het veld voor z’n opleidingsclub. Als het aankomt op z’n statistieken is de zestienjarige Engelsman met vier goals en drie assists zelfs één van de betere in de kern van Birmingham.

Momenteel wordt hij dan ook achternagezeten door een groot aantal clubs in binnen- en buitenland. Man U en Chelsea zouden zelfs een recordbedrag overhebben voor Bellingham. Er wordt gewag gemaakt van een transfersom van 42 miljoen euro en achttien miljoen euro aan variabelen.

De interesse is enorm, want behalve de Engelse top, zitten ook buitenlandse clubs achter hem aan. Borussia Dortmund zou bereid zijn om 35 miljoen euro te betalen voor de tiener. Volgens BILD zou er zelfs al een akkoord zijn tussen de Duitse club en Bellingham. Als de transfer er effectief komt, wordt de jongeling meteen de nieuwe recordtransfer van Die Borussen. Momenteel is Mats Hummels de duurste inkomende transfer met 30,5 miljoen euro.

Geen videospelletjes

Zo’n transfersom brengt altijd de nodige druk met zich mee, maar daar lijkt het talent immuun voor. Bellingham is immers een heldere en welbespraakte jongeman en studeert sociologie wanneer hij niet op het voetbalveld staat. “Ik begrijp het belang van onderwijs en hoezeer mijn ouders willen dat ik slaag,” zei hij in een interview met League Football Education, een organisatie die is opgericht om onderwijs, begeleiding en welzijn voor jonge spelers te bieden. “Het houdt me bezig, dus ik zit niet alleen maar thuis videospelletjes te spelen.”

Bellingham lijkt dan ook al klaar voor een stap hogerop, maar de fans van The Blues willen hun goudhaantje voor geen geld van de wereld kwijt. “Hij is geen gewone zestienjarige” en “Hij is de nieuwe Steven Gerrard” zijn maar enkele van de liefdebetuigingen van zijn supporters. Benieuwd hoelang die hem nog in de West Midlands houden.

