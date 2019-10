De sombrero af voor Sergio Ramos: recordhouder van Spanje met 168 caps Stephan Keygnaert

12 oktober 2019



Oslo. Hij zat te luisteren naar zijn volkslied dat zonder woorden is. De kin lichtjes omhoog. De stoere borstkas vooruit. Het was zijn 168ste cap. Absoluut recordhouder. Eentje meer dan San Iker.

Toen ie 19 was, ruilde hij Sevilla voor Real Madrid. Als kleine jongen wou hij matador worden, het zou anders uitdraaien – monument in de defensie van De Koninklijke en La Roja.

Marc Degryse zag ‘m vorige week nog jaloers bezig in Bernabéu: “Wát een beest.” Alles is kunst aan hem. Of hij nu scoort in de blessuretijd van een Champions Leaguefinale, of hij schaaft zijn directe tegenstander met de wenk om als een echte man overeind te krabbelen. Big boys don’t cry – hij al zeker niet.

Zijn temperament maakt dat hij in alles overdrijft. Een sjotter van excessen. Hij scoort meer dan een gemiddelde verdediger. Hij pakt meer gele kaarten dan een gemiddelde verdediger. Maar vooral is hij zoveel beter dan een gemiddelde verdediger. Een van de allerbesten uit zijn tijd. Een legende van zijn sport.

Una leyenda.

Tevens de verpersoonlijking van de definitie van een leider. Zonder angst voor tegenstander of media. Een verschijning met het aura van onaantastbaarheid. En met statistieken die elk voorbehoud de mond snoeren. Zonder hem verlies je – op PSG, tegen Ajax, tegen Juve, tegen CSKA.

Met of zonder hem doet de wereld veranderen.

Een beestachtige voetballer die elke liefhebber raakt – pro of contra.

Geen engel zoals Totti.

Geen poëzie zoals Figo.

Geen stilist zoals Beckham.

Geen wauw zoals Hazard.

Maar een fysieke machtsontplooiing, zelfzeker met en zonder bal. Zo’n stoere held uit de films. Amazon maakte een docu van ‘m. Hij overstijgt het voetbal. Ze zijn zeldzaam, zulke persoonlijkheden. Alles gewonnen wat er te winnen viel. En thuis een beeldschone vrouw en drie oogappels van zonen. Some guys have all the luck.

Sergio Ramos (33) is zijn naam. De 007 van Real Madrid en de Spaanse nationale elf. Misschien scoort ie straks wel een Panenka.