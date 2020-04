De saga gaat verder: bestuur Barcelona sleept ex-vicevoorzitter voor de rechter MDRW

13 april 2020

22u30

Bron: RAC1 0 Buitenlands voetbal Het blijft stormen in de bestuurskamer van de Catalanen. FC Barcelona sleept zijn ex-vicevoorzitter Emili Rousaud voor de rechter. Hij kwam zwaar onder vuur te liggen nadat hij president Josep Maria Bartomeu beschuldigde van corruptie.

Rousaud werd aan de deur gezet nadat hij een pr-bedrijf zou hebben ingehuurd om op sociale media campagne te voeren voor het presidentschap van Bartomeu. Op zich geen ramp, ware het niet dat het bedrijf ook kritische berichten verspreidde over Lionel Messi en Gerard Piqué. Die haatcampagne stak enkele maanden geleden de lont aan het vuur. Sindsdien volgde een periode van onrust en chaos bij de Blaugrana.

Rousaud schreeuwde ook na zijn ontslag bij de Spaanse grootmacht zijn onschuld uit. Hij wist naar eigen zeggen niets van die berichten over de Barça-spelers. In een gesprek met Spaanse RAC1 schoof hij de hete aardappel voor zich uit. “Of ik denk dat iemand munt heeft geslagen uit deze actie? Jazeker. Ik weet niet precies wie het is, maar ik het zo’n vermoeden. Wanneer je iemand een miljoen euro betaalt voor iets dat eigenlijk maar 100.000 euro waard is, kan dat iemand binnen of buiten de club beter maken.” Voor de goede verstaanders een verwijzing naar Bartomeu. Het bestuur kwam rond de middag samen en besloot Rousaud voor de rechtbank te slepen. Verder verdeelde het bestuur de vrijgekomen postjes. Vorige week vertrokken immers nog vier bestuursleden uit het Camp Nou.

