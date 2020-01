De Rossi hangt voetbalschoenen aan de haak: “Ik wil meer tijd doorbrengen met mijn familie” Redactie

06 januari 2020

20u10

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal Daniele De Rossi zet op 36-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière. Dat maakte de wereldkampioen van 2006 maandag bekend. De middenvelder speelde sinds de zomer voor Boca Juniors, nadat hij bijna zijn volledige loopbaan het shirt van AS Roma droeg.

De Rossi kreeg zijn opleiding in Rome en debuteerde er in oktober 2001 op 18-jarige leeftijd in de eerste ploeg. Hij groeide uit tot een clubicoon, speelde 616 wedstrijden en maakte 63 goals, en won met de 'Giallorossi' onder meer twee keer de Italiaanse beker (in 2007 en 2008).

Bij Boca eindigt zijn teller op slechts zes matchen en een goal. "Het is geen fysiek probleem. Het is een persoonlijke keuze. Ik wil meer tijd doorbrengen met mijn familie", vertelde De Rossi. "Ik zal in Italië actief blijven in het voetbal maar ik weet nog niet in welke rol."

Met de Italiaanse nationale ploeg werd De Rossi in 2006 wereldkampioen. Hij haalde ook de finale van het EK 2012 en won brons op de Spelen van 2004. In totaal speelde hij 117 interlands (21 goals).