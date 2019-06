De rolfluit, Gullit en “bloed aan de palen”: ook dat was Barry Hughes Redactie

Hij was trainer van eredivisieclub HFC Haarlem, stond op van de reservebank, haalde een rolfluit uit zijn jaszak en floot toen in de richting van Georg Kessler, de Duitse trainer van AZ '67, de opponent van die middag en met wie hij het niet zo goed kon vinden. Hilariteit alom. "Er moest in die wedstrijd een vlam in de pan komen", legde Barry Hughes later uit voor de camera. Hij overleed gisteren en werd 81.

Voor nog zo’n frats keren we terug naar 2 september 1988, toen de derby tussen Beerschot en Antwerpen werd afgewerkt. Dagen tevoren was er al veel ‘fuzz’ rond die match, want de Antwerpse teams kregen de primeur van eerste Belgische competitiematch die de openbare omroep BRT live zou uitzenden, met commentaar van Rik De Saedeleer. Voor Beerschot volgde een historische voetbalavond met een 5-1-thuiszege, die ook in het teken stond van een vete tussen de olijke Beerschottrainer Hughes versus ‘Sir’ Georg Kessler, niet zijn beste vriend dus, bij Antwerp. Hughes had voor de bewuste derby zijn team op scherp gezet. In de kleedkamer zei hij dat hij “bloed aan de palen” wou zien. Bij Antwerp stond Wim De Coninck toen in doel: “We zaten iets te veel in ons hoofd met de komende Europese match tegen Köln. Het was een afgang, niet leuk voor Kessler. Volgens mij sprak Kessler de naam ‘Barry Hughes’ nooit uit, alsof hij niet bestond.”

Het was Hughes ten voeten uit want hij was markant en had vaak de lachers op zijn hand in vooral de jaren tachtig. Hij was ook een tv-persoonlijheid ook met meerdere carnavalskrakers op zijn naam. Maar Hughes geldt ook als een van de de ontdekkers van het grote talent Ruud Gullit die als Amsterdammer niet voor Ajax, maar zijn eerste profcontract op zestienjarige leeftijd bij Haarlem tekende.



Op voorspraak van diezelfde Hughes. Go Ahead uit Deventer heeft de bijvoeging ‘Eagles’ te danken aan de trainer die tussen 1970 en 1973 die club trainde (en waardoor het stadion nu nog steeds de Adelaarshorst heet). Die club was als één van de eerste clubs die de digitale condoleances overbracht aan Hughes die zondag na een ziekbed op 81-jarige leeftijd is overleden.

Hughes werd geboren in Wales, speelde in Engeland in de jeugd van West Bromwich Albion en was ook als speler aan de slag in Nederland. Maar daar maakte hij vooral naam als trainer. Aanvankelijk bij Alkmaar ‘54 maar toch vooral twee periodes bij HFC Haarlem. Hij was ook de trainer van Louis van Gaal bij Sparta, de latere toptrainer die zich in de jaren tachtig bij Hughes beklaagde over bij de oefenmeester en vond dat hij moest ingrijpen. “Dat heb je goed gezien”, zei Hughes destijds tegen de verbouwereerde Van Gaal. “Ga jij je maar omkleden.” De man met de onvermijdelijke geruite pet op het kalende hoofd leidde Sparta in 1983 mét Louis van Gaal en ook Danny Blind ook naar Europees voetbal.

De Welshman die tot aan zijn overlijden in Nederland is blijven wonen en ook nog trainer was van FC Utrecht, MVV en FC Volendam moest het hebben van zijn markante persoonlijkheid die zich ook buiten het voetbalveld ontvouwde.

Met de hitsingles ‘Ik wil op m’n kop een kamerbreed tapijt’ en ‘Happy with Barry / Dat had je nou niet moeten doen’ belandde hij in de top 40. Hij zong ook met Vader Abraham en presenteerde de Barry Hughes-quiz op tv. Hij speelde ook mee met De Mounties, een bekend komisch duo. Hughes was getrouwd met de bekende Amsterdamse radio -en tvpresentatrice Ellis Berger. In 1987 verscheen de biografie ‘De Entertainer’ aan de hand van Johan Derksen. Hughes kwam recent niet vaak meer in de publiciteit, op enkele optredens op de zender tv Rijnmond na. Daar kon hij zijn mening als bekende voormalige trainer van Sparta weer eens ventileren.