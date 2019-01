De rijken worden alsmaar rijker: nooit waren inkomsten van Europese topclubs zo groot (en het plafond is nog niet bereikt) Kristof Terreur

Nooit waren de inkomsten van de Europese topclubs zo groot. Uit de jaarlijkse cijfers die Deloitte publiceert, zijn Deloitte Money League, blijkt dat het voetbal zijn plafond nog niet heeft bereikt. Met dank aan de globalisatie, miljarden uit sponsoring, commerciële deals, tv- en lidgelden, matchdaginkomsten, tournées, merchandising en soms ook verdoken investeringen van oliestaten op zoek naar prestige. Miljarden voetbalfans dragen elk hun (klein) steentje bij. De rijken worden rijker.

Op sociale media hebben Real Madrid en Barcelona, de rijkste clubs ter wereld, ruim 200 miljoen fans verspreid over de hele aardbol. De Champions Leaguewinnaar boekte in het seizoen 2017-2018 een recordomzet van 750 miljoen euro. Door de verkoop van Neymar voor 222 miljoen euro piekte Barcelona zelfs boven de 900 miljoen, maar de omzet zonder die exceptionele inkomsten, klokte af op 690 miljoen. Als hun virtuele fanbasis de referentie is - in het echt ligt die nog hoger - droeg elke supporter gemiddeld drieënhalve euro bij tot die omzet. Specialisten voelen dat er nog marge opzit. Bij Barcelona mikken ze in 2020-21 over het miljard per jaar te wippen. Voetbal is meer dan ooit business. Geldmachines die de waanzinnige transferbedragen ook boekhoudkundig kunnen veroorloven. Zelfs de schulden en leningen die clubs zijn aangegaan en de steeds stijgende loonlasten kunnen ze perfect verantwoorden. Tot de bubbel ooit eens barst?

Barcelona betaalde gisteren 86 miljoen euro voor Frenkie De Jong, 21 jaar en middenvelder van Ajax. Een som waarvoor Manchester City, toch ook een big spender, moest passen. 86 miljoen is een tiende van de omzet die Barca in het boekjaar 2018-19 denkt te zullen vergaren. Een bedrag dat ze voor de Financial Fair-Play boekhoudkundig over meerdere jaren kan spreiden daarenboven en afschrijven. In 2001 betaalde datzelfde Barcelona 26 miljoen euro voor Javier Saviola, toen de duurste tiener ooit. De inkomsten van de Catalaanse club schommelden toen rond de 100 miljoen. In verhouding neemt Barcelona dus met De Jong een veel kleiner risico. Vergelijkbaar met Anderlecht, dat tussen 80 en 100 miljoen euro per jaar binnenhaalt, dat 8 miljoen betaalt voor Bubacarr Sanneh. De transferbedragen en exuberante lonen maken vele fans en niet-liefhebbers misselijk, maar los van de discussie over ethische verantwoordelijkheid, zijn het de kapitalistische principes en de economische wetten van vraag -en aanbod die de prijzen en salarissen de hoogte injagen. De nog grotere inkomst-voorspellingen dreigen daar geen eind aan te maken. Lionel Messi is per jaar nu al zeker verzekerd van 100 miljoen gegarandeerd brutosalaris. Een groot deel daarvan draagt hij af aan de Spaanse fiscus, maar via belastingsoptimalisatie en achterpoortjes (en sommigen ook illegale constructies) proberen voetballers zoals de grote bedrijven evenzeer taksen te ontlopen.

Real Madrid en Barcelona wipten in de Money League, gedomineerd door de Engeland, over Manchester United naar plaats een en twee. Daarbij geholpen door de zwakkere pond. Daarnaast is er vooral een status-quo aan de top. De rijken worden alsmaar rijker.

