De reden waarom meerdere spelers en scheidsrechter prompt naar de grond doken XC

05 juni 2018

09u17

Bron: Globo Esporte 0 Buitenlands Voetbal In de Braziliaanse Serie D kruisten Altos en Nacional-AM afgelopen zondag de degens. Uitslag: 3-0, maar na afloop werd er vooral gesproken over een hevige wespenaanval, waardoor de partij zes minuten lang werd onderbroken.

Halverwege de eerste helft werden meerdere spelers en de scheidsrechter prompt aangevallen door een zwerm Marimbondo’s (Braziliaanse wespensoort). De Brazilianen doken vervolgens naar de grond om zich te beschermen. Verrassing alom bij de toeschouwers, die in eerste instantie niet wisten wat er gebeurde.

Ref Adriano de Assis Miranda uit São Paulo legde nadien de wedstrijd zes minuten stil en noteerde het voorval in zijn notitieboekje: “Plots was er een invasie van Marimbondo’s. We moesten onszelf behouden van een of meerdere steken.”

Tien minuten na het incident opende Leone de score voor de thuisploeg. Na de koffie legden Cristiano Lemes en Vitor Salvador de 3-0-eindstand vast. Makkelijke overwinning voor Altos. Volgende zondag nemen beide teams het opnieuw tegen elkaar op. Hopelijk zónder invasie van de Marimbondo’s.

Meer over sport

sportdiscipline

voetbal

Altos