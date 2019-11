De polyglot slaat weer toe: Lukaku etaleert ook in Praag zijn indrukwekkend taalgevoel KTH

28 november 2019

17u12 0

Van het Italiaans naar het Spaans naar het Engels. En daarnaast ook in het Nederlands, Frans, Lingala en Portugees. Romelu Lukaku staat verscheidene tv-stations in hun eigen taal te woord. Woensdag in Praag vertelde hij op een Zuid-Amerikaans kanaal dat de UEFA harder op moet treden tegen racisme. Tegen Slavia Praag was hij opnieuw het slachtoffer van oerwoudkreten. Lukaku antwoordde met de voeten. Hij speelde zijn beste match voor Inter, bekroond met een doelpunt (zijn 250ste) en twee assists. Lukaku beheerst zeven talen en spreekt ook drie woorden Duits. Hij spreekt evenveel talen als zijn ex-coach, Jose Mourinho, vertaler van opleiding.

(Lees meer in HLN+: waarom het geen toeval is dat Lukaku zeven talen spreekt)