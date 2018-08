De plaatsbal van Santini was keurig, maar dé afwerking van het weekend viel te bewonderen in Slovenië TLB

06 augustus 2018

13u09 0 Parece que Nino Kouter, mediocampista del NS Mura de Eslovenia, se puso nervioso cuando quedó mano a mano con el arquero rival. pic.twitter.com/O9XDE1QA9z Mister Fútbol ™(@ MisterFutbool) link

De derde treffer van Ivan Santini tegen KV Oostende was fraai, maar voor de goal die ene Nino Kouter gisteren maakte moet ook de Kroaat van Anderlecht onderdoen. Kouter, spits van de Sloveense middenmotor Mura, was twee keer trefzeker in de ruime 5-1-zege van zijn ploeg tegen Domzale. Vooral zijn tweede treffer gaat de wereld rond. Kouter zette de doelman van Domzale op het verkeerde been met een sleepbeweging en trapte dan met rechts achter zijn steunbeen de bal tegen de touwen.