De nogal gortige eisen van de Argentijnse voetbalbond om Messi te beschermen bij comeback YP

06 maart 2019

08u41

Bron: Al Akhbar, CNews, SportsBible 0 Buitenlands Voetbal Op 26 maart speelt de Argentijnse nationale ploeg een oefenwedstrijd tegen die van Marokko, maar die interland kwam er niet zonder slag of stoot. En daar zit de grote comeback van Lionel Messi in het shirt van de ‘Albiceleste’ voor heel wat tussen…

Messi speelde zijn laatste interland op 30 juni 2018 op het WK in Rusland. De aanvoerder zorgde toen voor twee assists, maar kon niet voorkomen dat zijn land met 4-3 de boot in ging tegen de latere wereldkampioen Frankrijk. Weer geen grote prijs in het shirt van zijn land dus, waardoor er hier en daar (alwéér) werd geopperd dat het wel een keertje de laatste interland van de ‘Vlo’ zou kunnen geweest zijn. Niet, dus…

Lionel Scaloni, die sinds het vertrek van Jorge Sampaoli aan het roer staat bij de nationale ploeg, maakte vorige week zijn selectie bekend voor het tweeluik Venezuela-Marokko op 23 en 26 maart en daarin viel dus ook meteen de naam van Lionel Messi op. Venezuela is vertrouwd terrein voor de Argentijnse selectie, maar Marokko is dat minder. En dus stelden de Argentijnen én Messi hun voorwaarden vooraleer er tot een akkoord kon worden gekomen. Volgens verschillende bronnen zou de Marokkaanse voetbalbond 1,1 miljoen euro moeten neertellen voor de komst van de Argentijnen naar Tanger en bovendien zou de Argentijnse bond ook geëist hebben dat de plaatselijke spelers Messi niet te stevig aanpakken of tackelen. In ruil daarvoor zouden de Marokkanen wel de garantie hebben gekregen dat de wereldster minstens 60 minuten op het veld zou staan.

Maar dat is nog niet alles. Al Akhbar, een plaatselijk nieuwsmedium, vernam tevens van een bron van de voetbalbond dat noch de Marokkaanse internationals, noch de fans na de wedstrijd contact mogen zoeken met Messi of hem om selfies vragen. Messi zou tijdens de Supercopa-wedstrijd tussen Barcelona en Sevilla in Tanger vorig jaar zijn lastiggevallen door tientallen supporters die met hem op de foto wilden. Volgens Al Akhbar was de speler daar niet mee gediend en hij zou dat dus ook hebben laten weten. Ook kunnen plaatselijke media fluiten naar interviews met de Vlo. Van strikte eisen gesproken...