De nieuwe subtiele prik van Sarri naar Hazard

21 juni 2019

06u49 0 Buitenlands voetbal Maurizio Sarri werd gisteren voorgesteld als nieuwe trainer van Juventus. De 60-jarige Italiaan trok de deur bij Chelsea dus achter zich dicht, net zoals Eden Hazard dat eerder ook al deed. Maar de nukkige oefenmeester kon het zich tijdens zijn eerste persconferentie bij de ‘Oude Dame’ niet laten om nog even een prikje uit te delen aan de aanvoerder van de Rode Duivels.

21 goals en 17 assists: ziedaar de statistieken van Eden Hazard in zijn laatste seizoen bij Chelsea - zijn in stats beste seizoen ooit. Maar toch was Maurizio Sarri niet altijd even opgetogen met de prestaties van onze landgenoot. “Het is tijdens de wedstrijden een plezier om trainer van Eden te zijn, maar gedurende de week is het meer een probleempje”, zei Sarri eerder, verwijzend naar de soms nogal nonchalante manier van trainen die bij het karakter van Hazard hoort. “Tijdens de trainingen durft Eden het soms op het gemakje te doen. Hij neemt het af en toe zeer zeer licht op. Hij is een van de beste spelers ter wereld, maar hij moet echt proberen dé beste te worden. Eden heeft het potentieel de beste ter wereld te worden”, zo klonk het in de aanloop naar de Europa League-finale. Daarin zou Hazard uiteindelijk twee keer scoren.

Waar het toen nog vooral om de mentaliteit op training ging, had Sarri het nu ook over de “problemen” die Hazard veroorzaakt tijdens de wedstrijd. Zo onthulde de 60-jarige coach dat Hazard inpassen in het systeem zijn moeilijkste taak werd op Stamford Bridge. “Je kan niet uitgaan van een systeem en spelers wegsturen of inbrengen. Je moet de twee of drie spelers aanduiden die het verschil kunnen maken. Nadien moet je ook praten met je spelers, je moet naar hen luisteren om zo het systeem te kunnen kiezen waarin ze het best renderen. De laatste jaren koos ik telkens voor een 4-3-3, maar de 4-3-3 bij Chelsea was een heel ander paar mouwen dan die in Napoli. We moesten Hazard zich zo goed mogelijk laten voelen, omdat hij een wedstrijd kan veranderen. Maar zijn aanwezigheid zorgde ook voor problemen op defensief vlak.”

Dat hij nu niet langer Eden Hazard, maar wel Cristiano Ronaldo als absolute sterspeler heeft, ziet Sarri duidelijk ook als een upgrade. “In het verleden heb ik sterke spelers getraind. Zeer sterke spelers, ook bij Chelsea, maar dit is toch nog een ander niveau. We hebben het hier over een absolute topspeler (Cristiano Ronaldo, red). Ik kijk er echt naar uit. Hij is een speler die bijna alle records in handen heeft die er in het voetbal te bereiken zijn. Ik zou hem graag helpen er nog meer te verbreken. Ik zou graag ook mijn duit in het zakje doen voor hem.”

Sarri kent de Italiaanse competitie uiteraard goed. Zo zat hij zoals eerder aangegeven tussen 2015 en 2018 op de bank bij Napoli, waar hij Dries Mertens onder zijn hoede had. Met de Zuid-Italiaanse club werd Sarri twee keer vicekampioen achter het ongenaakbare Juve. “Bij Napoli heb ik alles gegeven. Daarna vond ik het tijd voor een mooie ervaring in de Premier League. Vandaag is Juventus de beste Italiaanse ploeg en zij boden mij de kans terug te keren naar Italië. Het is de bekroning van een lange carrière”, vertelde de 60-jarige Sarri gisteren. “Ik heb al een hele weg afgelegd, heb het stap voor stap gedaan. Dat ik vandaag bij de grootste club in Italië zit, maakt mij gelukkig. Het is weer een stap vooruit na mijn ervaring bij Chelsea.”

Juventus is al jarenlang dé onbetwiste nummer één in de Laars. Sarri beseft dat ook van hem successen worden verwacht in Turijn. “Het is altijd lastig de hele tijd te moeten winnen en Juventus heeft de verplichting steeds te winnen. Maar we moeten beseffen dat het niet vanzelf zal gaan”, aldus nog Sarri, die bij Juventus een contract voor drie jaar ondertekende.