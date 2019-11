De nieuwe Golden Boy is João Félix, maar niet al zijn voorgangers bouwden een even succesvolle carrière uit NVE

28 november 2019

16u31 0 Buitenlands voetbal Jong geweld op het voetbalveld. João Félix won gisteren de Golden Boy-award, een trofee voor de beste jongere van het jaar in de Europese competities. De afgelopen jaren wonnen enkele grote namen de prijs, denk maar aan Lionel Messi, Raheem Sterling en Kylian Mbappé. De prijs is echter niet altíjd een garantie op een succesvolle carrière, zo illustreren de voorbeelden hieronder.

Anderson - Manchester United

In 2008 won Anderson de trofee voor beste jongere. De Braziliaanse middenvelder maakte op dat moment furore bij het Manchester United van Sir Alex Ferguson. United had hem het jaar voordien weggeplukt bij Porto.

Hij werd voor 31 miljoen euro binnengehaald, en in zijn eerste seizoen liet hij uitstékende dingen zien, wat hem de trofee opleverde. Na acht jaar vertrok hij bij United en keerde hij terug naar Brazilië. Na nog een korte passage in Turkije kondigde de middenvelder twee maanden geleden zijn voetbalpensioen aan op de leeftijd van 31 jaar.

Hij won in Manchester maar liefst vier keer de Premier League en één keer de Champions League, maar toch wordt de Golden Boy voornamelijk herinnerd als een flop. Blessures en een gebrek aan professionaliteit zorgden ervoor dat hij zijn potentieel nooit volledig vervulde. De Braziliaan kon nooit in de voetsporen treden van United-legende Paul Scholes. Ook de bijnaam ‘dikke Anderson’ hielp hem niet.

Renato Sanches - Benfica

In 2016 werd ene Renato Sanches benoemd tot de befaamde Golden Boy van dat jaar. De Portugees had pas in augustus zijn debuut gemaakt, maar was meteen de grote man op het middenveld bij Benfica. Het leverde hem niet alleen de trofee op, maar ook een transfer naar Bayern München voor 35 miljoen euro. Mooi voor Benfica, zeker als je weet dat ze Sanches in de jeugd hadden weggeplukt voor... 750 euro en 25 ballen.

Bij Bayern kwam de jonge middenvelder nooit echt in de plannen voor. Hij vergaarde weinig speelminuten, en werd het jaar erna uitgeleend aan Swansea City. Ook daar wilde het niet lukken, mede door een lange blessure. Momenteel probeert Sanches zijn voetbalgeluk terug te vinden bij het Franse Lille, waar hij basisplaatsen afwisselt met invalbeurten. De vraag is of hij zijn niveau van het eerste jaar nog terug kan halen.

Wat met João Félix?

Welk pad zal João Félix bewandelen? Wordt hij één van de grote namen in het voetbal voor de komende tien jaar zoals Messi, Pogba, Sterling en co? Of wordt hij een nieuw ‘one-season wonder’ zoals zijn voorganger bij Benfica Renato Sanches?

Zijn carrièreverloop lijkt in ieder geval op dat van Sanches: een goed seizoen bij Benfica en meteen een transfer naar een Europese gigant. Met zijn hattrick tegen Eintracht Frankfurt in de Champions League vorig jaar kreeg hij meteen de aandacht van de Europese topclubs. Atlético Madrid kocht hem in de zomer over voor een slordige 126 miljoen euro. Veel geld voor een jongen van 19 jaar. Duimen voor de jonge Portugees, dat hij in tegenstelling tot zijn voorganger wél een vervolg kan breien aan wat hij tot dusver liet zien.