De metamorfose van WK-ster Lieke Martens: “Bij Standard was ze heel bedeesd” Pieter-Jan Calcoen

29 juni 2019

08u30 0 WK vrouwenvoetbal Niemand die het destijds kon voorspellen. De Nederlandse WK-heldin Lieke Martens (26) was als tiener bij Standard “heel bedeesd”. Nu is ze een wereldster.

Bekijk beelden van Lieke Martens in het shirt van FC Barcelona:

Nederland bidt dat het goedkomt: Lieke Martens sloeg gisteren de laatste training over. “Iemand ging tegen Japan op mijn voet staan”, foeterde ze. Het valt voor Oranje wel te hopen dat de schade meevalt. Dat Nederland tegen Italië mag aantreden op de kwartfinale van het WK voor vrouwen heeft het namelijk grotendeels aan de Barcelona-speelster te danken - ze scoorde twee keer.

In 2017 ‘Beste van de Wereld’

Tot dusver had Martens op dit WK veel kritiek gekregen. “Dribbelende diva Martens zoekt beste vorm”, kopte De Volkskrant. In het Algemeen Dagblad klonk het dat “de topper nog niet sprankelt”. Het was allemaal niet gelogen: Martens was gewoon niet goed. Tenminste niet in vergelijking met 2017, toen de linksbuiten het EK won en ze verkozen werd tot ‘Beste Voetbalster van de Wereld’.

Die zomer veranderde alles, zeker toen ze ook nog een droomtransfer naar Barcelona versierde, waar ze op covers staat met Lionel Messi en 200.000 euro per jaar verdient. “Plots was ik een ster.”

Een rol waarvan niemand bij Standard ooit gedacht had dat ze die op een dag zou invullen. In het seizoen 2011-2012 speelde Martens in Luik, haar eerste buitenlandse ervaring. “Toen was Lieke heel bedeesd”, zegt Ingrid Vanherle, destijds assistente bij de Standard-dames. “Talent had ze in overvloed. Dribbelen aan hoge snelheid gekoppeld aan efficiëntie: ze had het. Alleen was ze mentaal nog zo broos...”

Het is er niet meer aan te zien: Martens is de perfecte ambassadrice. In eerste instantie met prestaties op het veld, maar daarnaast is ze ook een marketing-product geworden. Fans negeert ze bijvoorbeeld nooit - tenzij dan zij die haar ten huwelijk vragen -, ze is erg actief op sociale media, praat vlot en heeft de hoofdrol in Nike-commercials. “Vroeger was mijn idool Ronaldinho. Er was geen meisje om naar op te kijken. Ik ben blij dat ik nu wel zo iemand kan zijn.”

Al is er ook een keerzijde aan haar weg naar de top: heimwee. ‘t Is iets waar ze bij Standard nog geen last van had. “Ze woonde niet hier, maar pendelde elke dag op en af met de Nederlandse ploegmaats”, aldus Vanherle. Later bij het Zweedse Göteborg en Rosengård en nu in Spanje werd het wel een probleem, zegt Martens: “Mannelijke spelers nemen hun gezin mee, wij niet. Ik ben vaak alleen.”

Keepende vriend

Tenzij die zeldzame keren dat haar vriend Benjamin van Leer (27, doelman bij Ajax) in Barcelona is. Die relatie was voorpaginanieuws in Nederland. Net zoals haar voetblessure. Martens gaat gevat om met de aandacht. “Dat ik opgestaan ben tegen Japan? Ik sta elke ochtend op, hoor, als ik uit mijn bed kom.” Vanherle lacht: “En zeggen dat Lieke bij Standard zo ‘stillekes’ was....”

In de wereld van Lieke Martens is niets nog wat het leek.