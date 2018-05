De meest controversiële degradatie: treffer in 95ste minuut wordt afgekeurd waarna derdeklasser in 99ste minuut toch verliest en degradeert Mike De Beck

14 mei 2018

15u35

Bron: Marca, Cordobesismo 0

Al dan niet degraderen hangt soms aan een zijden draadje. Daar kunnen ze bij Córdoba B en Mérida na gisteren wel echt over meespreken. Thuisploeg Córdoba leek zich gisteren te verzekeren van play-offs om alsnog in de Segunda Division B (de Spaanse derde klasse) te blijven. Mérida maakte echter in de 90ste minuut gelijk om in minuut 99 de winnende treffer te scoren. Zo heeft Mérida nog een kans om erin te blijven en zakt Córdoba B definitief. Al werd in de 95ste minuut een treffer van de Andalusiërs voor discutabel buitenspel nog afgekeurd. De scheidsrechter moest zich dan ook snel uit de voeten maken.

Razend waren ze bij Córdoba. De ref van dienst was uiteraard de gebeten hond. In een waanzinnige slotfase van het degradatieduel in de Segunda Division B leek de thuisploeg het te gaan halen. Althans, dat dachten de spelers. In de 95ste minuut trilden de netten dan ook, maar het feestje ging niet door. De lijnrechter had buitenspel gezien. Na hevig protest besloot de scheidsrechter de treffer ook af te keuren.

Het spil ging verder en in de 99ste minuut wisten ze bij Mérida een vrije trap fraai in doel te pegelen. De doelpuntenmaker van dienst trok de spurt van zijn leven om de winnende treffer te vieren met de bezoekende fans.

Bij Córdoba B voelden ze zich dan ook bestolen. Na het laatste fluitsignaal werd de scheidsrechter belaagd. Die moest onder politiebegeleiding het veld verlaten. Maar daarmee was de rust nog niet teruggekeerd. Er ontspon een hevig gevecht tussen beide ploegen net voor de spelerstunnel.

"Het voetbal zegt dat het resultaat datgene is wat telt. Wat er vandaag is gebeurd, is surrealistisch", vertelde José Maria Garcia, de trainer van Córdoba B. "Dat je het doelpunt afkeurt omwille van het protest is ongelooflijk. Je moet persoonlijkheid hebben. Ik kan het nog niet bevatten. Het is een totale onrechtvaardigheid. De spelers van Mérida hebben de scheidsrechter omsingeld en daardoor heeft hij het doelpunt geannuleerd." De verslagenheid was dan ook groot bij Córdoba B. Op Twitter doken beelden op van een lid van de technische staf die niet weet hoe hij met zijn verdriet moet omgaan.

#LAIMAGEN

La tensión derrumbó al técnico del @Merida_AD. Así lo captó nuestra cámara tras el partido ante el Córdoba B. Tremendo. pic.twitter.com/5wQdJza2Ig DeportesCexTV(@ DeportesCexTV) link

Córdoba B - @Merida_AD

Minuto 90: 1-0 - CCFB (Play Out) - Mérida (Descenso)

Minuto 92: 1-1 - CCFB (Descenso) - Mérida (Descenso)

Minuto 95: Gol legal anulado al CCFB

Minuto 98: Expulsión del meta del CCFB

Minuto 99: 1-2 CCFB (descenso) - Merida (Play Out) pic.twitter.com/ltAj9r4Uy6 Fernando López(@ fernanlopez10) link

GALERÍA |

Las imágenes del Córdoba B - Mérida, que acabó con el descenso del filial a Tercera División tras unas controvertidas decisiones arbitrales |https://t.co/73cznqkM2T#CórdobaB | #CCFBMérida | pic.twitter.com/MPr1L4comy Cordobesismo(@ CordobesismoCom) link