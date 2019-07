De Maldini-dynastie: na Cesare en Paolo maakt ook Daniel (17) debuut voor AC Milan GVS

24 juli 2019

13u56 0 Buitenlands voetbal AC Milan, of moeten we zeggen: de Maldini-dynastie? Na Cesare en Paolo maakte nu ook Daniel zijn debuut in de hoofdmacht van I Rossoneri. In tegenstelling tot z’n vader en opa is de 17-jarige Daniel een spelmaker.

🔴⚫️ A dinastia Maldini continua:

Daniel, filho de Paolo e neto de Cesare estreou-se esta madrugada pela equipa principal do @ACMilan, frente ao Bayern (0 - 1) pic.twitter.com/Ekwk8psvsK GoalPoint.pt ⚽(@ _Goalpoint) link

Daniel Maldini stond in het International Champions Cup aan de aftrap tegen Bayern München. Zijn ploeg naar de overwinning leiden deed ie niet, maar ondanks de 1-0-nederlaag zorgde de 17-jarige middenvelder wel voor een straffe stoot. Met zijn officieus debuut is Daniel de derde Maldini-generatie die aantreedt voor AC Milan.

Opa Cesare Maldini was tussen 1953 en 1966 een grootheid bij de Milanese club. Hij speelde er liefst 347 matchen, won viermaal de Serie A en haalde in 1963 de Europa Cup I-beker naar San Siro. 21 jaar later trad zoon Paolo - zowaar op z’n zestiende - in de voetsporen van zijn vader. Oók als verdediger. Paolo knutselde zo mogelijk een nog straffer palmares in elkaar: zeven Scudetto’s en vijf keer de eindzege in Europa Cup I en later de Champions League. Twee pure helden van rood en zwart.

En daar kan nu nog eentje bijkomen. Paolo’s oudere zoon Christian, inmiddels 22, doorliep de jeugdreeksen bij de Milanese club maar kon nooit doorbreken. Dat geldt niet voor Daniel, die gisteren zijn officieus debuut maakte. Winnen deed hij op het gerenommeerde International Champions Cup niet tegen Bayern München, maar de 17-jarige spelmaker kroonde zich wel tot jongste AC Milan-debutant ooit op het toernooi. Vader Paolo - nu technisch directeur - keek met de glimlach toe.

“Hij is de eerste spelmaker van de Maldini’s”, sprak de Italiaanse legende bij Eurosport over zijn zoon. “Hij heeft een neus voor goals en is een beetje tweevoetig, zoals ik. En in zijn karakter zitten er ook wel wat zaken van mij.”