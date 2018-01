De magie is verleden tijd: Ronaldinho zet definitief punt achter carrière Hans Op de Beeck

22u32 36 AP Buitenlands Voetbal Niet dat hij nog echt actief was, maar zijn afscheid aan het voetbal is nu wel definitief: Ronaldinho hangt de schoenen aan de haak. In een interview aan het Braziliaanse O Globo maakte zijn broer en zaakwaarnemer Roberto de Assis Moreira dat bekend. "Hij stopt. Het is gedaan", aldus Dinho's grote broer.

De laatste club waarvoor hij nog op hoog niveau speelde, was Fluminense in 2015. Daarna maakte de Braziliaanse balvirtuoos al wel enkele keren gewag van een afscheid, maar nu is het definitief en worden er al volop plannen gesmeed rond een groots afscheidsfeest. "In augustus, na het WK voetbal, zullen we wel enkele dingen doen. In Brazilië, Europa, Azië ook, matchen met een Braziliaanse selectie."

Ronaldinho werd met Brazilië wereldkampioen in 2002, won de Gouden Bal in 2005 en won met Barcelona de Champions League in 2006. Zijn hoogdagen beleefde hij bij PSG (2001-2003) en AC Milan (2008-2011), maar vooral bij FC Barcelona (2003-2008).

Ronaldinho ontbolsterde helemaal onder de vleugels van Rijkaard.

REUTERS

