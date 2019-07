De Ligt: "Had mijn besluit al voor gesprekje met Ronaldo genomen" TLB

19 juli 2019

13u06

Bron: Dugout, Belga 0 Buitenlands voetbal Cristiano Ronaldo heeft Matthijs de Ligt niet het laatste zetje gegeven om voor Juventus te kiezen. "Het was een eer dat hij na de finale van de Nations League naar me toekwam", vertelde de Nederlandse verdediger tijdens zijn drukbezochte presentatie in de perszaal van de kampioen van Italië. "Maar ik had mijn beslissing toen al genomen."

Ronaldo vroeg De Ligt na de eindstrijd tussen Portugal en Oranje (1-0) naar Juventus te komen. Camera's registreerden het onderonsje van beide spelers (zie onder). De Ligt stond op dat moment ook nog in de belangstelling van FC Barcelona en Paris Saint-Germain.

De 19-jarige De Ligt denkt zich bij Juventus verder te kunnen ontwikkelen. "Dit is een geweldige stap voorwaarts voor mij", vertelde de verdediger voor wie Ajax maar liefst 75 miljoen euro ontvangt. "Dit is het land voor verdedigers en ik kan me hier meten met geweldige aanvallers. Ik kan hier ook leren van ervaren ploeggenoten als Chiellini, Ronaldo en Buffon."

De Ligt gaat bij Juventus met rugnummer vier spelen. "Dat is heel bijzonder voor mij. Dat nummer heb ik ook altijd bij Ajax gehad, in de jeugd al", zei hij in vloeiend Engels. Italiaanse journalisten waren in het bezit van een foto van een jonge De Ligt, toen hij een shirt van Juventus droeg. De centrale verdediger bleek zich die prent nog te kunnen herinneren. "Ik was toen zes of zeven jaar. Fabio Cannavaro was mijn grote voorbeeld."

Na acht kampioenschappen op rij wil Juventus met De Ligt de Champions League winnen. "Maar we strijden komend seizoen om vier prijzen", zei de oud-aanvoerder van Ajax. "En die wil ik allemaal winnen. Dat past bij Juventus.”

Het onderonsje tussen De Ligt en Ronaldo na de Nations League-finale: