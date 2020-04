De legendarische auditie van Ronaldo tegen United: “Zijn verdediger moest tijdens de rust aan de zuurstoffles” MDRW

14 april 2020

14u57

Bron: Bleacher Report 0 Retro Meer dan 12 jaar geleden maakte de wereld kennis met Cristiano Ronaldo. Toen liet de pas 18-jarige Portugees de verdedigers van Manchester United alle hoeken van het veld zien. Enkele dagen later verkaste hij naar de sterrenclub. “Na de wedstrijd smeekten Paul Scholes en ik om die knul een contract te geven”, kijkt Rio Ferdinand lyrisch terug op die wedstrijd.

6 augustus 2003. Het grote Manchester United was afgereisd naar het nagelnieuwe Estádio José Alvalade voor een vriendschappelijke wedstrijd tegen Sporting Lissabon. Sir Alex Ferguson briefde voor de match zijn spelers. Op het einde voegde hij daaraan toe: “Jongens, nog een laatste ding: ze hebben een veelbelovende speler op de flank staan. Hou hem een beetje in de gaten. Hij is redelijk goed.” De jonge, getalenteerde flankspeler waar de Schotse succescoach het over had, was niemand minder dan een 18-jarige Cristiano Ronaldo.

Voor de wedstrijd kende niemand Ronaldo, maar erna wist iedereen wie hij was Mikael Silvestre

“Die knul maakte ons de hele wedstrijd lang belachelijk", blikt Mikael Silvestre, oud-verdediger van Manchester United terug in Bleacher Report. “Hij was zo snel. Niemand kon Ronaldo afstoppen, laat staan bij hem in de buurt komen. Ik prijsde mezelf gelukkig dat ik geen flankverdediger was. Weergaloos, dat was het juiste woord voor zijn prestatie. Voor de wedstrijd kende niemand hem, maar erna wist iedereen wie hij was”, aldus de voormalige Franse international.

Silvestre vormde die dag samen met Rio Ferdinand het hart van de United-verdediging. Ook de Brit herinnert zich die wedstrijd nog levendig. “John O’Shea kreeg de onmogelijke taak om Cristiano af te stoppen. Hij liep zich helemaal te pletter. Het is een beeld dat ik nooit zal vergeten: tijdens de rust was hij verschrikkelijk aan het hijgen. Mijn ploegmaat kon enkel naar de grond kijken. We zeiden hem dat hij Ronaldo beter moest dekken, maar hij kon ons niet eens antwoorden. Die arme O’Shea had een zuurstoffles nodig”, grapt Ferdinand tijdens een live-wedstrijd van FIFA 20 voor de campagne ‘Stay Home. Play Together.’

Acht minuten ver in de tweede helft werd O’Shea uit zijn lijden verlost door Ferguson. De Ier ging eraf voor Mark Lynch, maar die deed het niet veel beter. “Het veld lag er verschrikkelijk bij. Zelden zag ik een grasmat in slechtere staat”, vertelt de invaller aan Bleacher Report. “Niet alleen was het bijna onmogelijk om erop te voetballen, ik was ook doodsbang om mijn voet om te slaan. Toch leek het alsof de bal vastgekleefd zat aan de voeten van Ronaldo. Het was beangstigend om te denken hoe goed hij zou zijn op een degelijke grasmat.”

Sporting Lissabon won de partij uiteindelijk met 3-1, maar het was vooral de jonge Cristiano Ronaldo die alle aandacht naar zich toe zoog. “Na de wedstrijd smeekten Paul Scholes en ik bij Alex Ferguson om die knul een contract te geven”, gaat Rio Ferdinand verder. “De coach zei: ‘Ik verlaat dit stadion niet vooraleer Ronaldo één van ons is.’ En hij maakte geen grapje. Alle spelers waren al meer dan een uur aan het wachten, toen Ferguson eindelijk de bus op kroop. Iedereen vroeg hem of de transfer rond was. Hij lachte en toen wisten we genoeg.” Het was de lach van een man die wist dat hij zopas een toekomstige Gouden Bal-winnaar had aangetrokken. En de rest is geschiedenis.

