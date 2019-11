De kroon op het werk voor David Beckham: Inter Miami opent zijn stadion tegen LA Galaxy YP

14 november 2019

09u36

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal Inter Miami, de club van voorzitter David Beckham, zal zijn eerste thuiswedstrijd in de Major League of Soccer (MLS) komend seizoen op 14 maart spelen tegen LA Galaxy, de ex-club van Beckham. Dat raakte woensdagavond bekend. Het wordt voor Beckham, zes jaar nadat hij zijn schouders onder het project zette, eindelijk de kroon op het werk.

Het seizoen in de MLS begint al in februari, maar Inter Miami zal zijn eerste wedstrijden op verplaatsing afwerken omdat haar stadion in Fort Lauderdale, waaraan momenteel nog volop gebouwd wordt en dat een capaciteit van zo'n 19.000 plaatsen zal tellen, op dat moment nog niet klaar zal zijn. Het is de bedoeling dat het team enkel haar eerste twee MLS-seizoenen in dit stadion zal afwerken. Nadien willen Beckham en co uitwijken naar een nieuw complex dichtbij de luchthaven van Miami, waarvan de bouw door een politiek conflict voorlopig werd uitgesteld. Die voetbaltempel zal naar verluidt 860 miljoen euro kosten.

Welke sterspeler(s) haalt Beckham in huis?

Ook het elftal van Inter Miami is momenteel nog onder constructie, een werk waaraan voorzitter Beckham zelf volop meewerkt. De negentienjarige Argentijnse aanvaller Matias Pellegrini vervoegde het team al, maar het is nog wachten op een handvol spelers en een hoofdcoach. Grote namen als de Colombianen James Rodriguez (Real Madrid) en Radamel Falcao (Galatasaray), de Uruguayanen Luis Suarez (Barcelona) en Edinson Cavani (PSG) en de Spanjaard David Silva (Manchester City) circuleren in het geruchtencircuit, maar geen van hen tekende tot dusver.

