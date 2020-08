De kopbal tegen Manchester United en gewéldige solo’s: de hoogtepunten van Messi bij Barcelona Redactie

25 augustus 2020

20u16

Bron: Dugout 0

Wordt het jaar er nog wat pijnlijker op voor FC Barcelona? Lionel Messi lijkt zijn zinnen te zetten op een vertrek. Eén van de mooiste huwelijken ooit in het voetbal dreigt op de klippen te lopen. Messi speelt al zijn hele profcarrière voor FC Barcelona en groeide er uit tot één van de beste spelers aller tijden - volgens heel veel mensen zelfs dé beste. De Argentijn won als speler van Barça zes keer de Ballon d’Or, niemand deed beter. In bovenstaande video kunt u alvast enkele van de meest memorabele momenten van ‘de Vlo’ in het shirt van de Catalanen herbeleven.

