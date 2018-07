De kop is eraf voor Radja: Nainggolan debuteert voor Inter MDB

15 juli 2018

Voor de fans van AS Roma is het ongetwijfeld een vreemd beeld: Radja Nainggolan getooid in een truitje van Inter. De 30-jarige Antwerpenaar ruilde Rome in voor Milaan en speelde gisteren zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe club. In de Summer Cup stond 'Il Ninja' in de basis tegen het Zwitserse Lugano. Ook de 18-jarige Xian Emmers stond aan de aftrap. Inter won de partij uiteindelijk met 3-0.

