De kans voor Batshuayi: Morata mogelijk zes weken out Kristof Terreur in Engeland

09u47

Bron: @HLNinEngeland 0 photo_news Buitenlands Voetbal Michy Batshuayi (24) ruikt zijn kans bij Chelsea. Alvaro Morata, eerste keus van Antonio Conte, staat mogelijk zes weken aan de kant met een hamstringblessure. Tenzij de kampioenencoach weer iemand anders prefereert natuurlijk.

Helemaal overtuigd van Batshuayi is Conte nog altijd niet, ondanks de winner tegen Atlético Madrid, het titelbeslissende doelpunt tegen West Bromwich Albion en een handvol goals tegen mindere tegenstanders in de bekercompetities. Zaterdag tegen Man City verkoos de Italiaan na het uitvallen van Morata Willian boven Batsman en schoof hij Eden Hazard - nochtans geen Didier Drogba - in de punt van de aanval. Met de lange ballen die in zijn richting werden gepompt, wist de dribbelaar geen raad. Hij zuchtte eens diep en stak de armen in de lucht.

Conte heeft dit seizoen al meerdere malen toegegeven dat Batshuayi fysiek en tactisch stappen vooruit heeft gezet. Toch drong hij in het tussenseizoen aan op een bijkomende spits: Fernando Llorente. De kopbalsterke Spanjaard verkaste uiteindelijk naar Tottenham. Tot frustratie van Conte.

Batshuayi heeft geen onaardige cijfers bij Chelsea, maar die vertellen niet het volledige verhaal in de ogen van zijn trainer. In 35 matchen trof hij 14 keer raak. Dit seizoen scoorde hij zelfs 5 keer in 7 matchen, waarvan van drie tegen tweedeklasser Nottingham en een tegen Qarabag. In het veldspel ziet Conte nog altijd tekortkomingen. Batshuayi is voor hem nog altijd de ideale supersub.

Door de lichte blessure van Lukaku en de afwezigheid van Benteke hoopt Batsman ook bij de Duivels minuten te krijgen.

photo_news