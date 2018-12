De jojo in Lukaku: het eeuwige gevecht met de spieren en de kilo’s Kristof Terreur

12 december 2018

00u00 0 Buitenlands Voetbal Ze hebben hem op liters water, vis en groenten gezet. En de gym is verboden toegang. Romelu Lukaku (25) staat op dieet. Een kolos die tegen zijn eigen lichaam vecht en tegen de aanleg om veel spieren te kweken. Zelfs als zestienjarige flirtte de weegschaalwijzer met 100 kilogram. Jojogewicht.

"Als jonge gast was ik altijd groot, maar redelijk skinny", vertelde Romelu Lukaku ooit in een interview met Men's Health. "Op mijn vijftiende ging ik naar 97 kilogram, omdat ik de gymsessies erg zwaar maakte. Ik ben dat jaar erg gespierd geworden. Op de bench press. Ik duwde 100 kilogram." De gevolgen waren ernaar. Op zijn zeventiende poseerde Lukaku, in ontblote torso en met twee velgen in de handen, voor een sponsordeal met automerk Seat. Sixpack, brede schouders, stevige biceps. De Lukaku die ze op zijn zestiende in de kleedkamer van Anderlecht een jaar eerder hadden zien binnenwandelen: een tiener in het lijf van een volwassene, een brok natuurkracht en explosiviteit. Uit de fitnesszaal hielden ze hem weg. Au fond verboden terrein. Door hem powertraining te ontzeggen, wilden ze zijn pezen ontlasten en spierblessures in de toekomst vermijden.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN