De Japanse monden vallen meteen open: eerste goal Iniesta is een pareltje GVS

11 augustus 2018

14u07 0 Andrés Iniesta maakt zijn eerste doelpunt in Japan. Kippenvel. pic.twitter.com/6qi1GAiEh9 Jos Boesveld(@ JosBoesveld) link

De kop is eraf voor Andrés Iniesta. De tovenaar scoorde deze middag in loondienst van Vissel Kobe zijn eerste treffer op de Japanse velden, en hoe. Na een perfecte steekpass van die andere vedette Lukas Podolski nam de ex-ster van Barcelona het leer heerlijk mee achter het steunbeen. Een technisch hoogstandje, de verdediger werd volledig het bos ingestuurd. De keeper omspelen was vervolgens een koud kunstje. Dankzij het eerste doelpunt van de Spanjaard ging Vissel Kobe met 2-1 winnen van Jubilo Iwata. Ohja: de supporters gingen op de tribune volledig uit hun dak. En of Iniesta klaar is om Japan te veroveren.