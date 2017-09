De ironie van het voetbal: spits redt hachje van coach die hem nog niet eens zo lang geleden publiek had vernederd 07u30

Bron: Liverpool Echo 1 Getty Images Niasse had nog geen maatpak van de club en trok dan maar in zijn training van Everton naar de match tegen Bournemouth. Buitenlands Voetbal Everton ving eerder dit jaar ruim tachtig miljoen euro voor Romelu Lukaku, maar de leemte die de Rode Duivel naliet op Goodison Park was bijna navenant. Ronald Koeman, de trainer van de 'Toffees' slaagde er niet in om een waardige vervanger voor 'Big Rom' in huis te halen en de blonde Nederlander haalde zelfs een spits bij zijn kern die hij nog niet zo lang geleden publiekelijk vernederd had. Oumar Niasse heet die aanvaller en laat het nu net die 27-jarige Senegalees zijn die afgelopen weekend het vel van Koeman heeft gered.

Bijna achttien miljoen euro betaalde het Everton van toenmalig trainer Roberto Martínez begin februari 2016 aan Lokomotiv Moskou voor Oumar Niasse. De aanvaller moest de concurrentie aangaan met Romelu Lukaku, maar dat liep even anders. Niasse kwam onder Roberto Martínez 'slechts' een handvol keer in actie, maar onder Ronald Koeman raakte hij vorig seizoen volledig op het achterplan.



Koeman had het niet begrepen op Niasse. En dat maakte de Nederlander héél erg duidelijk. Niasse mocht de kleedkamer van Everton niet meer in, moest zijn rugnummer afstaan en mocht enkel nog meetrainen met de U23. Een uitleenbeurt aan Hull City leek vorig seizoen een uitweg te zijn, maar ook bij de 'Tigers' beleefde de Senegalees niet echt veel voetbalplezier. Hull degradeerde en Niasse keerde terug naar de blauwe club uit Liverpool. Met frisse moed? Die leek tevergeefs.



Voor Koeman was de situatie nog steeds dezelfde. "Als die jongen graag voetbalt, dan zoekt hij beter een andere werkgever", zei de Nederlander in de pers. Een publieke vernedering voor Niasse, die nochtans nooit natrapte naar zijn trainer.

Everton gaf afgelopen zomer meer dan 100 miljoen euro uit, waarvan een deel aan de Spaanse spits Sandro Ramirez. Maar de ex-speler van Barcelona werd voorlopig te licht bevonden voor het fysieke Engelse voetbal. Everton kende bovendien een erg lastige seizoensstart, met onder meer een zware nederlaag tegen Atalanta in de Europa League, en dus moest Koeman iéts doen.



Niasse kwam weer in beeld. De Senegalees was blijven werken bij de beloften -"ik rende op training als een hond" -en de stilaan moedeloze Koeman haalde hem dan toch eens bij de kern. Voor het League Cup-duel tegen Sunderland. Niet bepaald de Champions League-finale, maar het was een begin. En Niasse stond er ook meteen: met een doelpunt in minuut 83 had de invaller een aandeel in de deugddoende 3-0-zege van zijn broodheer.

Afgelopen weekend ontving Everton dan Bournemouth en alweer liep het mis voor de ploegmaats van Kevin Mirallas, die niet in de kern zat. Kort na rust zette King Bournemouth op 0-1 en tien minuten na rust riep Everton Niasse naar de bank. De Senegalees, die in een trainingspak naar de match was gekomen, omdat hij geen maatpak van de club had gekregen, kreeg 35 minuten en hij greep zijn kans met beide handen. Met twee goals keerde Niasse de situatie volledig om en schonk hij Koeman een 2-1-zege. Of hoe de man die publiekelijk door Koeman werd vernederd het vel van de Nederlander redde. Tegen volgend weekend toch maar een maatpak bestellen?

