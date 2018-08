De (intussen verwijderde) Facebookpost waarmee Courtois afscheid nam van Chelsea Redactie

09 augustus 2018

08u15 0 Buitenlands Voetbal Met een post op Facebook nam Courtois uitgebreid afscheid van Chelsea. Opmerkelijk: de doelman verwijderde even later het bericht omdat er heel wat kritiek kwam van supporters van 'The Blues'. Hieronder de initiële post.

"Met deze woorden wil ik mijn oprechte dank uitspreken voor de vier fantastische jaren die ik achter de rug heb. Chelsea zal altijd een speciale plek hebben in mijn hart."

"Ik was slechts negentien jaar toen de club geloofde in mijn capaciteiten. Het feit dat zo'n grote club me al volgde was een droom die uitkwam. De beslissing om me eerst uit te lenen hielp me om te groeien tot een keeper die geschikt was voor Chelsea. Toen ik terugkwam was ik zeer blij dat ik deel kon uitmaken van een van de grootste teams ter wereld. Met het spelen in de Premier League vervulde ik een kinderdroom. Ik ben trots op mijn twee Premier League-titels, de League Cup en de FA Cup."

"Een grote dank aan mijn ploegmaats en de technische staff waarmee ik de voorbije vier jaar dit succes en geweldige momenten hebben kunnen delen, zowel op als naast het veld. Dit team zou nooit zo succesvol zijn zonder de hulp van de andere leden die toegewijd zijn aan de spelers en de club. Denk maar aan de medische staff, de materiaalmannen en alle anderen die ik niet persoonlijk kan bedanken!"

"Tenslotte wil ik de fans bedanken voor hun geweldige steun de laatste jaren. Ik hoop dat jullie begrijpen dat het feit dat ik korter bij mijn kinderen kon zijn, meegespeeld heeft in mijn beslissing."

"Ik wens jullie het beste voor de toekomst en het was een eer om deel uit te maken van de Chelsea-familie."

