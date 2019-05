De intrede in zijn helikopter van 13 miljoen was spectaculair, maar de kapiteinsband is Neymar kwijt ODBS

28 mei 2019

10u04

Bron: ANP 0 Copa America Zijn intrede maakte hij nog bijzonder spectaculair, met een gepersonaliseerde Airbus H-145 helikopter ter waarde van 13 miljoen euro. Maar de kapiteinsband is Neymar kwijt aan Dani Alves. Brazilië is gastheer van de Copa America, die op 14 juni van start gaat.



De hoofden gingen het voorbije weekend de lucht in op het Granja Comary, het Braziliaanse trainingscentrum in Teresopolis. Een zwart gevaarte van 13,64 meter lang en 3,95 hoog, gemaakt door Mercedes Benz en met een topsnelheid van 248 km/u, maakte aanstalten om te landen. Met de eigen kentekens NJR in het wit op: voor 13 miljoen euro mag dat ook wel. Naast deze helikopter is Neymar (27) ook de eigenaar van een privé-vliegtuigje ter waarde van 12,2 miljoen euro, kwestie dat hij ook de wat langere afstanden voor eigen rekening comfortabel kan maken. Ook een jacht van 6 miljoen euro staat tot zijn beschikking, een Azimut Italia die vernoemd is naar zijn moeder Nadine.

Neymar werd pas deze week in Brazilië verwacht bij de Seleçao, die zich al een week aan het voorbereiden is. Maar een schorsing die hij opliep bij PSG besliste daar anders over. Na de verloren bekerfinale tegen Stade Rennes sloeg Neymar voor de podiumceremonie een toeschouwer die hem had geprovoceerd (zie video hieronder), waardoor hij drie duels moet brommen. De aanvaller was ook betrokken bij een verhitte ruzie in de kleedkamer van PSG. En ook door de Uefa werd hij voor drie matchen geschorst, na zijn al te grove uitlatingen na de verloren Champions League-partij tegen Man United. PSG kreeg daar in de slotminuten een fatale penalty tegen. “Dit is een regelrechte schande. Vier mensen die helemaal niets van voetbal kennen moeten voor de VAR naar de herhalingen kijken.” PSG is in beroep gegaan tegen die straf.

Neymar punches a fan after PSG lose to Rennes. What a disgrace. pic.twitter.com/lHNF94GNrt 🐐Phil(@ utdphil) link

Gedrag dat nu toch niet zonder gevolgen lijkt te blijven bij de ‘Goddelijke Kanaries’. De reeks kleinere incidenten zouden aan de basis liggen van de beslissing van Tite om Neymar niet langer de kapiteinsband te geven. De bondscoach speelt die door aan Dani Alves (36), ploegmaat van Neymar bij PSG. “De beslissing is zaterdag door Tite meegedeeld aan Neymar”, luidt het statement van de Braziliaanse bond.

Neymar scoorde al 60 goals in 96 matchen voor Brazilië en is nog slechts 17 goals verwijderd van de Braziliaanse all time-topschutter Pelé. Zijn gemoed lijkt de beslissing niet meteen te verstoren: in de video hieronder, amuseert Neymar zich aan de zijde van Gabriel Jesus met een potje Futmesa. Tegenstanders zijn Man City-doelman Ederson en Filipe Luis.

Dani Alves was voor het laatst Braziliaans kapitein tijdens een duel tegen Duitsland in maart 2018. Op 5 juni zal hij de band opnieuw dragen tijdens een oefenmatch tegen Qatar. De verdediger miste het WK in Rusland, waar Brazilië in de kwartfinales sneuvelde tegen de Rode Duivels, vanwege een knieblessure. Op 14 juni opent Brazilië de Cope America in Sao Paulo tegen Bolivië. Daarna wachten in groep A Venezuela en Peru. Brazilië won het toernooi voor het laatst in 2007. Ook het Argentinië van Messi en Uruguay van Luis Suárez zijn van de partij.

